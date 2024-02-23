客戶庫存去化倍數追加訂單 美律Q1營收有望創同期新高

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-23 17:38

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (23) 日召開法說，展望後市，總裁黃朝豊表示，隨著客戶庫存去化、開始追加訂單，且訂單量是以倍數增加，看好今年第一季營收將創歷史同期新高，不過目前訂單能見度不長，下半年尚不明朗。

第一季各產品線來看，手機單季營收將季減、年增幅高度成長，主要來自於頭戴式耳機拉貨力道強勁、商業用耳機也庫存去化完畢。揚聲器則受到手機揚聲器下滑影響，NB、PC、大型音箱較去年增加，揚聲器本季營收估季減、小幅年增。

電池方面，由於去年第一季客戶庫存水位仍在高檔、基期較低，隨著今年第一季客戶庫存去化差不多，加上客戶新產品將於 3 月出貨，電池第一季營收會季減、年增幅高度成長。麥克風同樣在客戶庫存進入尾聲、開始追加訂單，第一季將呈現雙增。

針對今年新產品線品項，黃朝豊提到，頭戴式與電競耳機今年很多新案、TWS 則是舊產品的延伸、商業會議也會增加新案、助聽器新品今年下半年將上市，出貨至美國 OTC 市場。揚聲器除了供應北美客戶的手機、NB、PC 外，近期在爭取平板訂單；麥克風今年新品為網紅直播用的麥克風。

黃朝豊指出，不論是新案子陸續加入，還是既有客戶訂單展開追量，今年上半年整體不錯，最大問題在於是否有相對應的研發人員與材料可以出貨、滿足客戶需求。

美律目前中國產能占 70%、非中國占 30%，其中，非中國產能包含越南與泰國，其比重各 15%，黃朝豊表示，未來會持續增加非中國產能，長期來看希望比重可以達到 50%。

美律 2024 年資本支出低於 8 億元，主要用於泰國新購入的土地進行擴產、越南廠提升產能、中國深圳廠將投入自動化設備。

美律去年全年營收 366.9 億元，年增 3.65%；毛利率 12.92%，年增 0.06 個百分點；營益率 3.1%，年增 0.07 個百分點；稅後純益 13.2 億元，年減 9.28%，每股純益 6.16 元。