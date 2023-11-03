美律三大產品線出貨動能延續 上修全年營收

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (3) 日舉行法說，展望後市，總裁黃朝豊看好，在耳機、揚聲器、電池等新品出貨動能延續下，全年營運將比原本預期好。法人估，美律第四季營收將呈現雙位數季增、年增，全年則有個位數成長。

從各產品線表現來看，耳機第四季營收將呈現雙增，其中頭戴式耳機新品出貨動能延續，且整體需求優於預期，業績會較第三季大幅成長；電競耳機因少一款產品出貨，第四季營收將季減，另外，雖然客戶持續調整庫存，但比之前健康；TWS 同樣在新品持續出貨下，營收將小幅季增。

揚聲器方面，第四季營收將比第三季與去年同期大幅成長，其中手機揚聲器進入拉貨高峰，業績將大幅成長，不過 PC、NB 等仍較弱，呈現季減。

電池產品受惠無線充線產品將有新產品上市，第四季營收同樣較第三季與去年同期大幅成長。至於麥克風部分，由於整體需求仍弱，預期業績較上季與去年同期下滑。

展望明年，黃朝豊表示，原本客戶對市場都轉為樂觀，但以巴戰爭導致對需求轉為保守看待，不過從存貨角度來看，客戶庫存去化比之前好，如果需求不變下，明年將會優於今年。

美律今日也公告 10 月營收 45.4 億元，月增 0.83%、年增 7.48%；前 10 月營收 295.15 億元，年增 0.6%。