【量大強漲股整理】AI股反攻向上，散熱股再攻一波，未來主流可鎖定誰?

鉅亨研報 2024-04-26 17:58

加權指數，今日開高震盪，終場上漲 263.09 點，收在 20120.51 點，成交量 4187 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 205.05 億，投信買超 30.87 億，自營商買超 34.93 億，三大法人合計買超 270.82 億，其中，投信已經連續 11 天買超，累計 402.52 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.98%，標普 500 指數下跌 0.46%，納指下跌 0.64%，費半上漲 1.96%，美國商務部公布最新數據顯示，美國今年第一季國內生產毛額 (GDP) 初值成長 1.6%，低於經濟學家預期的 2.5%，經濟成長疲軟加上擔憂通膨風險，市場紛紛延後預期降息的時間，芝商所 FedWatch 工具顯示，5 月維持利率不變的機率高達 93.1%，降息 1 碼的機率僅為 6.9%，6 月維持利率不變的機率高達 90.9%，降息 1 碼的機率僅為 9.1%；(GOOGL ) Alphabet、( MSFT ) 微軟，盤後公布的業績，雙雙超出市場預期，規模 2,500 億美元、追蹤那斯達克 100 指數的基金（QQQ）盤後上漲 1.2%，台股受到美股激勵，開盤就站上 2 萬點大關，開高震盪走高，終場上漲 263.09 點，收在 20120.51 點，目前價量齊揚，挑戰月線大關，雖然收盤沒有站上，不過三大法人合計買超 270.82 億，目前籌碼面有利多方，有望沿著 5 日均線繼續上攻，(00946-TW) 群益科技高息成長 ETF，已於本周三募集完畢，緊接著 (00943-TW) 兆豐台灣電子成長高息等權重 ETF，即將於 4 月 29 日開始募集，未來將會挹注台股的資金活水。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，股價開高震盪，終場上漲 16 元，收在 782 元，企業表示系統級晶圓技術將迎來大突破，採用 CoWoS 技術的晶片堆疊版本，預計於 2027 年準備就緒，整合 SoIC、HBM 及其他元件，打造一個強大且運算能力媲美資料中心伺服器機架，或甚至整台伺服器的晶圓級系統；(2317-TW) 鴻海，股價開高震盪，終場上漲 2.31%，OpenAI 總裁兼聯合創辦人布羅克曼（Greg Brockman）透露，（NVDA-US）輝達，已對公司交付全球第一台 DGX H200 的 AI 伺服器，隨著新一代 AI 伺服器陸續交貨，主力供應商（2317-TW）鴻海受惠最大，並將帶動雲端網路部門業績大幅增長；(2454-TW) 聯發科，股價開高震盪，終場上漲 2.45%，今天召開法說會並公布第一季財報，受惠一次性認列收入挹注，毛利率飆到 52.4%，超越財測高標，創下近 14 年來新高點，連帶拉抬稅後純益達 315.36 億元，季增 22.9%，年增 86.9%，每股稅後純益 19.85 元，大賺近兩個股本，也創下歷史第三高與同期新高紀錄。

(3443 -TW) 創意，股價亮燈漲停，企業發布 Q1 營運成果，單季營收為 56.9 億元，季減 10%、年減 13%，儘管營運有短期逆風，不過法人認為，Q2 起來自 Microsoft Maia 100 晶片組將在 5 奈米製程開始放量，可望為企業帶來晶圓產品 ( turnkey ) 營收的成長動能；而下一代 Microsoft AI 晶片組仍應會自行設計、並在 2026 年前都將委由創意代管晶圓投片工作，推估 ( MSFT-US ) Microsoft，未來數年佔創意營收比重有可能高達 15%-20%。

(2330-TW) 台積電，北美技術論壇火力全開，總裁魏哲家領軍，會中表示「銅退光進」的矽光子技術呼之欲出，緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術將於 2025 年完成驗證，並於 2026 年整合 CoWoS 封裝，成為共同封裝光學元件（CP O）導入，矽光子族群收到激勵，(2345-TW) 智邦，上漲 6.73%，年初因高頻寬記憶體供料不順，AI 加速器出貨動能受限、營收呈現弱勢表現，3 月起供料狀況已逐步緩解，Q2 在 AI 加速器生產轉順支撐下，單季營收可望落在約 200 億元左右，交出 5%-10% 的季增格局；(3363-TW) 上詮，上漲 0.42%，企業傳出已與 (2330-TW) 台積電、( NVDA-US ) 輝達，共同開發相關技術，因投入 CPO 業務腳步最快，相關光學連接器元件新品開發已見成果，可望成為主要受惠者；( 234-TW) 光環，亮燈漲停，創下波段新高，搶攻網路服務商資料中心的 800G、更高速的下一代矽光子商機。

昨日公開領先預告 AI 族群領頭羊，散熱股 (6230-TW) 尼得科超眾，股價漲停鎖死，創下波段新高；主要是因為母公司 (6594-JP) Nidec，接獲北美 AI 伺服器製造商 ( SMCI-US ) 美超微的水冷散熱模組大單，未來將增加伺服器水冷模組 CDU 產能 10 倍，(6230-TW) 尼得科超眾，主要產品水冷板和鰭片已進入打樣階段，最快將在今年底開始量產，若後續接單順利，有望帶動整體營運。

激勵股價改寫新高。

佳螢昨日早就公開預告在前面，(6230-TW) 尼得科超眾，昨日收在 276 元，領先預告挑戰 2019 年 300 元前高，今日股價一飛衝天，亮燈漲停! 來到 304 元大關!

再度驗證佳螢所說!

再來昨日領先預告的 (3324-TW) 雙鴻，即將挑戰 800 元大關後，今天早盤強勢亮燈漲停，來到 847 元大關，泰國廠每月擴產 30 萬片水冷板的計畫相當順利，中國廠也預計每月擴產 3 萬片，根據法人預估，2025 年泰國廠的水冷板產能已經全部滿載，不排除執行下一波擴產計畫；

(3017-TW) 奇鋐，今日上漲 3.55%，企業看好 AI 晶片放量，大幅推升散熱需求，預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆，挹注營收超過 50 億元，除了氣冷散熱解決方案之外，企業也積極發展水冷散熱領域，以應對未來擁有更強大效能的 GPU，目前正逐步量產水冷產品，可望在 2025 年迎來爆發。

這些散熱股的領先大漲，佳螢通通領先預告在前面，驗證佳螢選股冠軍實力。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師