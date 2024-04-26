大統益去年股息擬配發6.6元創新高 Q1每股純益1.76元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-26 15:52
全台最大黃豆加工製造廠大統益 (1232-TW)，去年稅後純益 12.05 億元，每股純益高達 7.53 元，擬配發 6.6 元股息，大統益今 (26) 日公布最新財報，2024 年首季稅後純益 2.82 億元，季減 14.45%，年減 18.68%，每股純益爲 1.76 元。
大統益目前由統一 (1216-TW) 掌握經營權，董事長爲羅智先，2024 年首季大統益營收爲 56.62 億元，毛利率 10.49%，季減 1.24 個百分點，年減 0.59 個百分點，稅後純益 2.82 億元，季減 14.45%，年減 18.68%，每股純益爲 1.76 元。
大統益產品項目涵蓋大豆沙拉油、芥花油、棕櫚油及油炸專用油等，其油品品牌即為「美食家」油品，18 公升桶裝油目標市場為業務用餐飲通路。
大統益長期專注於國內大宗物資市場經營，並聚焦於具備競爭優勢的大豆相關產品，如大豆粉、全脂豆粉、大豆油、大豆卵磷脂、精選大豆、非基改大豆，以及各種植物油如棕櫚油、芥花油、葵花油生產與販售，多項主力產品市占率居市場之冠，也是亞洲最具競爭力的大豆加工及植物油生產廠商之一。
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