穩懋擁多項成長動能 五大領域市場能見度高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-17 09:35

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 積極搶攻多元領域商機，副董事長王郁琦先前指出，目前觀察到 5G 手機、WiFi 7、衛星通訊、AI 資料中心以及車用等領域市場能見度高，預期將成為穩懋未來短中期的重要成長動能。

王郁琦提到，即便目前有些市場報告今年手機可能僅有個位數成長甚至停滯，但可以看到 5G 智慧手機的滲透率持續提高，去年比重更是首度超過一半，預期今年 5G 智慧手機的滲透率將持續增加。

王郁琦說明，5G 手機與 4G 手機 PA(功率放大器) 數量不同，4G 手機有 4 顆 PA，5G 手機則增加 6 顆至 8 顆 PA，5G 手機裡的 PA 用量較 4G 手機高出 50% 至 100%。因此 5G 智慧手機滲透率提高，帶動 PA 需求增溫，穩懋有望受惠。

WiFi 7 方面，王郁琦表示，由於 WiFi 7 較 WiFi 6 多了 6GHz 至 7GHz 的頻段，加上頻寬也比傳統 WiFi 6 大，從原先的 80、160MHz，增加到 320MHz。因此原本用 Si 設計的難度提高，使得採用砷化鎵的比例將大幅增加，可望推升需求。

衛星通訊部分，王郁琦指出，穩懋已與多個客戶合作，且有完整的布局，除了低軌道衛星 LEO 外，同時也涵蓋中軌道衛星 MEO 以及同步軌道衛星 GEO。王郁琦更透露，客戶的產品已陸續進到量產時程。

至於 AI 資料中心方面，王郁琦說明，由於 AI 資料中心的出現，大量資料傳輸的需求增加，光纖逐漸取代傳統的銅線，將帶動 VCSEL 元件，預期在 12 至 18 個月將出現相當的量並漸漸發酵。