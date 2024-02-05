〈穩懋法說〉穩懋產能利用率回升 去年Q4毛利率、營益率年季雙增
鉅亨網記者劉玟妤 桃園 2024-02-05 14:54
砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (5) 日召開法說會，穩懋總經理陳國樺表示，受到產能利用率由第三季的 50% 回升至 60%，以及產品組合轉佳，去年第四季的毛利率與營益率年季雙增。
穩懋去年第四季營收 48.68 億元，季增 16.9%，年增 37.9%；毛利率 29.4%，季增 7.4 個百分點，年增 7.2 個百分點；營益率 13.1%，季增 11.4 個百分點，年增 12.5 個百分點。稅後純益 3.85 億元，季增 10 倍，較去年同期轉盈，每股純益 0.91 元。
穩懋去年全年營收 158.36 億元，年減 13.6%；毛利率 21.9%，年減 3.9 個百分點；營益率 - 0.4%，較去年同期轉負。稅後虧損 0.8 億元，較去年同期轉負，每股虧損 0.19 元。
產品組合方面，陳國華指出，由於 WiFi 客戶備貨在去年第二季至第三季已經結束，備貨期較集中，因此第四季占比下滑至 5% 至 10%，Cellular 約占 45% 至 50%，Infra. 占 20% 至 25%，其他則占 22%。
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