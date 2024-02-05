〈穩懋法說〉穩懋產能利用率回升 去年Q4毛利率、營益率年季雙增

砷化鎵大廠穩懋 ( 3105-TW ) 今 (5) 日召開法說會，穩懋總經理陳國樺表示，受到產能利用率由第三季的 50% 回升至 60%，以及產品組合轉佳，去年第四季的毛利率與營益率年季雙增。

產品組合方面，陳國華指出，由於 WiFi 客戶備貨在去年第二季至第三季已經結束，備貨期較集中，因此第四季占比下滑至 5% 至 10%，Cellular 約占 45% 至 50%，Infra. 占 20% 至 25%，其他則占 22%。