〈台股盤後〉類股輪動後空翻 收漲263點重登2萬點大關 周線收紅
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-26 14:14
台股今 (26) 日早盤跳空開高重登指數 2 萬點大關後，大盤在盤中一路由 IP、散熱、金融、資產、營建掩護上漲，尾盤也有貨櫃航運及空運股助威，大盤終場收漲 263.09 點，或 1.32%，收盤指數 20120.51 點，站上 2 萬點大關，同時，今天收周線也譜出 593.39 點的紅 K 棒。市場專家指出，台股以類股輪動方式向前進，仍有利多方。
同時，台北匯市今日同步走升，新台幣兌美元早盤以升值 2.8 分開出，不過中午升幅收斂，暫收在 32.575 元，升值 0.3 分。同時，台北股市金融股指數今天盤上漲 7.46 點或 0.42%。
台股集中市場今天成交值 4187.03 億元，資深分析師簡伯儀指出，今天的大盤表現強勢並已觸及月均線，且 KD 值低檔交叉向上，全場站在 2 萬點之上，在線型獲扭轉後，有利整體大盤持續在高檔震盪盤堅。
同時，今天收盤廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW) 及緯創 (3231-TW) 等 AI 概念股收紅，後續走勢仍 值得觀察。
台股集中市場大盤今日早盤開盤跳空上漲，開在 20094.17 點，盤中最高 20226.29 點位，最低 20087.61 點，收盤指數 21120.51 點，收漲 263.09 點，或 1.32%，成交值 4187.03 億元。
今天權值股台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 收盤上漲、大立光 (3008-TW) 下跌及中華電 (2412-TW) 收平盤。
台積電今天以 782 元作收，較昨日上漲 16 元或 2.09%，成交量 3.24 萬張。
而高階 ABF 需求回升緩慢爆發同時，ABF 類股欣興 (3037-TW) 收盤下跌、景碩 (3189-TW) 收小漲，南電 (8046-TW) 收在平盤。航運股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 今天有強勢的演出，陽明並以漲停作收。
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