〈台股盤後〉類股輪動後空翻 收漲263點重登2萬點大關 周線收紅

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-26 14:14

台股今 (26) 日早盤跳空開高重登指數 2 萬點大關後，大盤在盤中一路由 IP、散熱、金融、資產、營建掩護上漲，尾盤也有貨櫃航運及空運股助威，大盤終場收漲 263.09 點，或 1.32%，收盤指數 20120.51 點，站上 2 萬點大關，同時，今天收周線也譜出 593.39 點的紅 K 棒。市場專家指出，台股以類股輪動方式向前進，仍有利多方。

同時，台北匯市今日同步走升，新台幣兌美元早盤以升值 2.8 分開出，不過中午升幅收斂，暫收在 32.575 元，升值 0.3 分。同時，台北股市金融股指數今天盤上漲 7.46 點或 0.42%。

台股集中市場今天成交值 4187.03 億元，資深分析師簡伯儀指出，今天的大盤表現強勢並已觸及月均線，且 KD 值低檔交叉向上，全場站在 2 萬點之上，在線型獲扭轉後，有利整體大盤持續在高檔震盪盤堅。

台股集中市場大盤今日早盤開盤跳空上漲，開在 20094.17 點，盤中最高 20226.29 點位，最低 20087.61 點，收盤指數 21120.51 點，收漲 263.09 點，或 1.32%，成交值 4187.03 億元。