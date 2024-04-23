〈台股開盤〉一度大漲近300點 權值股撐指數 金融股也幫忙 反彈唯缺量能

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-23 10:00

護國神山的台積電 (2330-TW) 今 (23) 日仍是市場焦點，開盤並大漲 2.56%，報 761 元，也帶動台北股市集中市場早盤開高一度大漲漲逾 200 點，加權股價指數 19564.38 點開出 ，指數在反彈的高檔震盪，但營建類股、重電類股不再見強勢。市場專家指出，台股今天出現半導體帶動反彈，多頭可望獲喘息。

資深分析師簡伯儀說，台股大盤今天早盤出現跌深反彈，但成交量能不足，短線上，台股仍需要整理，才能有續行強勢格局。

而今晨最新美股收盤指數表現反彈也激勵台股的早盤的投彈，美股收盤主要指數表現：美股道瓊指數上漲 253.58 點，或 0.67%，收 38,239.98 點。那斯達克指數上漲 169.29 點，或 1.11%，收 15,451.31 點。S&P 500 指數上漲 43.37 點，或 0.87%，收 5,010.6 點。費城半導體指數上漲 75.05 點，或 1.74%，收 4,381.92 點。NYSE FANG + 指數上漲 72.61 點，或 0.78%，收 9,367.45 點。

台積電今股價開盤報 761 元，最高 761 元，最低價 753 元，早盤成交值已超過萬張；同時、台股的金融類股指數在今天早盤也上漲。