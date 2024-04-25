富采董座彭双浪：LED產業回溫 今年營收逐季往上

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-25 18:45

LED 廠富采 (3714-TW) 參加 Touch Taiwan，董事長彭双浪今 (25) 日受訪時指出，過去 2 年為 LED 產業的谷底，不過隨著 LED 需求逐漸回溫，彭双浪認為，今年營收將逐季往上，加上即將登場的歐洲盃、奧運將驅動大尺寸電視需求，LED 產業將有拉動效應。

彭双浪表示，2021 年受惠疫情紅利墊高基期，2022 年開始衰退，2023 年本業呈現虧損，表現非常差。不過在處理不良資產後，加上需求逐漸恢復，彭双浪認為，今年第一季營收最低，接著將逐季往上。

彭双浪進一步提到，今年也重新定位富采集團策略方向，調整為「3+1」策略，朝向車用、先進顯示、智能感測以及新領域發展，並以精簡優化、融合整合與加值轉型三個面向調整。

車用方面，彭双浪指出，去年車用成長 20% 以上，未來成長速度可期，富采提供完整的車用光電解決方案，涵蓋車外光源、智慧座艙等產品技術，相關產品包括自適應頭燈 (ADB)、座艙監控系統 (DMS) 以及智慧 LED 等，目前已經導入歐美、韓系及中系車廠，將持續拓展全球市場，為富采未來 5 年的重要成長動能。

先進顯示部分，富采推動 Micro LED 各種顯示應用、Mini LED 背光、擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR) 與直顯產品等市場。彭双浪說，目前與多家客戶積極洽談中，5 年內鎖定高端應用，目標成為先進顯示的技術領導者。

對於蘋果 (AAPL-US) 日前推遲 Micro LED 版本 Apple Watch 計畫，彭双浪則提到，Micro LED 有多條發展技術路線，蘋果放棄不代表不採用 Micro LED，並指出業界的進度不一，而富采不只連結中上游，整合設備與檢測方式，生態圈相對完整。同時，也持續與友達 (2409-TW) 及錼創 - KY(6854-TW) 合作，彼此共享資源，打造先進顯示技術的夢幻團隊。

智能感測方面，彭双浪表示，富采具備全波段解決方案，技術規格也領先業界，在車用感測、AR、VR 等，皆已獲得多家客戶採用，可應用於多元場域。