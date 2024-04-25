亞太規模最大！沃旭900MW第一階段離岸風場完工併聯

鉅亨網記者劉玟妤 台中 2024-04-25 16:42

沃旭能源今 (25) 日宣布大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯，此風場最大容量 900MW 目前已建置完成，並全數併聯至台電電網運轉發電，成為亞太地區規模最大且營運中的離岸風場，台灣離岸風場建置容量也因此翻倍。

沃旭在 2021 年 3 月啟動大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上建置工程，在本月初宣布 111 座西門子歌美颯 SG 8.0-167DD 風機安裝完成且全數併網發電，此項計畫由 605.2 MW 大彰化東南離岸風場，以及 294.8MW 大彰化西南第一階段離岸風場組成。

大彰化東南及西南 900MW 第一階段離岸風場是沃旭能源大彰化離岸風電計畫的一部分，第一階段離岸風場全面運轉後，每年生產的乾淨能源相當於每年減少 175 萬公噸二氧化碳排放量，等同於 13500 座大安森林公園的減碳量。

另外，還包括大彰化西南第二階段，目前正在建置 920MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場，所有場址的總建置容量可達 2.4GW。沃旭亞太區總裁 Per Mejnert Kristensen 表示，目前專案完全按照計畫進行中，預計明年年底可以完工。

對於大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯，經濟部長王美花感性的說「離岸風電從無到有，這幾年真的是吃盡了苦頭。」王美花指出，由於離岸風電屬於全新的產業，包括相關規範、跨部會溝通、中央與地方溝通，以及與開發商合作等，一路走來非常辛苦，有許多問題需要克服。期待未來可以繼續創造新的產業鏈，成為台灣能源轉型的重要一環。

總統蔡英文回憶，2016 年到苗栗海洋風場視察 2 座示範風機，接著在 2019 年 128MW 海洋風場也完工，如今 900MW 第一階段離岸風場完工併聯，規模從台灣第一成為亞太第一。蔡英文也指出，目前已有 296 座風機，達 2.37GW，今年將超過 300 座，朝目標 5.6GW 邁進。

近幾年面臨俄烏戰爭、通膨等諸多大環境挑戰，沃旭如何因應。沃旭全球執行長 Mads Nipper 回應，10 年前離岸風電因規模擴大，使得建置成本下降超過 60%，雖然近幾年面臨通膨壓力，的確看到成本上升，但長期來說，沃旭唯一能做的就是繼續建置更多的離岸風場，以降低建置成本。