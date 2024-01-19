加速集團整合 富采宣布以6.7億出售竹南Micro LED廠

LED 廠富采 (3714-TW) 今 (19) 日宣布，為加速集團整合，優化廠房空間利用，以 6.7 億元出售主要生廠 Micro LED 的竹南廠。富采表示，出售後將改由利用旗下晶元光電的其他廠區空間，來加速 Micro LED 發展。

富采今日指出，近期積極整合集團台灣廠區資源，並優化廠房空間利用，原擬在竹南新建 Micro LED 生產廠區，將改由旗下晶電在資源整合優化後釋出的其他廠區空間，來加速 Micro LED 的發展。因此今日以董事會議通過 6.7 億元處分 2022 年新購的晶電竹南廠房，將有效樽節資本支出，提升集團資產使用效率。

另外，富采也在今天宣布，認列資產減損 34.5 億元。富采說明，由於全球景氣不佳，消費需求仍疲弱，晶電台灣廠區藍光晶粒業務產能利用率偏低，富采正在加速進行台灣廠區資源優化整合，加上富采控股近期市值低於淨值。因此依國際會計準則第 36 號「資產減損」進行資產減損評估不動產、廠房及設備暨商譽等資產的未來經濟效益後，擬將晶電於合併廣鎵時所取得之商譽新台幣 31.42 億元及因廠區整併產生之閒置資產 3.08 億元認列減損，合計影響富采控股合併本期淨損金額 34.5 億元，每股虧損約 4.58 元。

富采強調，此次資產減損金額係公司自行結算，尚未經會計師查核。本次資產減損非實際現金流出，對公司營運資金及現金流量並無影響。