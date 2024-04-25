金融三業Q1挨罰6578萬元年增2成 銀行業占比逾半

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-25 21:26

金管會今 (25) 日公布金融三業今年第一季裁罰金額統計，其中，銀行業開罰 3362.5 萬元，仍為三業之最、占比逾 5 成，產壽險 2140 萬元，證券業 390 萬元，上市櫃公司 686 萬元，金管會首季合計開罰 56 件、6578.5 萬元，金額較去年同期增加 21.66%。

金管會轄下銀行局、保險局、證期局今天分別公布監管金融機構遭裁罰件數及金額統計，銀行業方面，首季裁罰 7 家業者、金額 3362.5 萬元，較去年同期減少 1 家、增加 2299 萬元。

第一季裁罰金額較高的前三大案件分別為台中商銀 1200 萬、新光銀行 800 萬元、國泰世華銀行 800 萬元。銀行局副局長童政彰說明，去年同期信合社較多業者挨罰，由於規模較小，起罰金額相對較低，而銀行業規模較大，且內稽內控起罰金額亦較高，因此，總體來看，今年的金額較去年同期顯著增加。

保險局方面，根據統計，產壽險第一季裁罰 6 件、2140 萬元，較去年第一季減少 10 件、320 萬元，不過，每案裁罰金額普遍較比去年來得大。金額前三大分別為法巴人壽 900 萬元、法巴產險 600 萬元、台中銀保經 300 萬元，三案合計已達 1800 萬元。

證期局部分，第一季針對證券業、投信投顧業、期貨業裁罰的件數和金額均較去年同期減少，共開罰 7 件、390 萬元，裁罰金額前三大分別為時間投顧 120 萬元、聯邦投信 120 萬元、大展證券 54 萬元。