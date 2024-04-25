〈日月光法說〉Q1獲利小減2% EPS 1.32元探四年低點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-25 15:50
全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (25) 日召開法說會，並公布第一季財報，受客戶持續調整庫存影響，封測稼動率仍相對低檔，加上 EMS 業務進入傳統淡季，稅後純益 56.82 億元，季減 40%，年減 2%，每股稅後純益 1.32 元。
日月光投控第一季營收 1328.03 億元，季減 17%，年增 1%，毛利率 15.7%，季減 0.3 個百分點，年增 0.9 個百分點，營益率 5.7%，季減 1.7 個百分點，年減 0.2 個百分點，稅後純益 56.82 億元，季減 40%，年減 2%，每股稅後純益 1.32 元。
日月光投控第一季封測稼動率約 6 成，營收約 739.09 億元，季減 10%，年增 1%，除封裝業績較去年同期小減 1% 外，測試、材料與其他都呈現正成長，其中，測試業績年增 6%，材料直接銷售年增 12%，其他業績年增 122%，封測毛利率也較去年同期略為回升，約 21%。
以封測應用來看，日月光投控仍以通訊為主，營收比重達 52%，電腦佔比 18%，汽車、消費性電子及其他則約 30%；以技術區分，Bump/FC/WLP/SiP 比重達 43%，打線封裝 30%，其他 9%，測試 16%，材料則約 2%。
日月光投控第一機器設備資本支出 2.28 億美元，維持相對高檔。
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