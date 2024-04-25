Fed降息不會不到、只是遲到 法人看好美百大企業債布局時點佳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-25 11:02

在中東地緣政治影響下，油價推升通膨上揚，聯準會降息預期延後，5 月份利率決策會議前，各天期美債殖利率攀升至 4.6% 至 5.4% 水準，第一金美國 100 大企業債券基金經理人林邦傑說明，Fed 僅是延後降息時點，降息不會不到、只是遲到，從風險報酬比評估，美國百大企業債券投資價值提升、布局時點佳。

林邦傑表示，市場預期 10 年期美債殖利率上緣區間在 4.7% 至 5%，殖利率後續彈升幅度有限、價格修正空間小，且債券票息有機會覆蓋資本損失，降息啟動後，還有息價雙收的優勢。

油價上揚、美國經濟韌性強勁，林邦傑指出，短期內降息的機率降低，Fed 主席鮑爾表示，雖通膨持續放緩，但進展較預期落後，Fed 尚無降息急迫性，使得近期股、債市呈現較大波動，美債殖利率更彈升至去年底以來的高檔區間，目前市場預期聯準會首度降息時間點由年中再向後推延至 11 月，但部份投資機構揣測再升息出現的機率低。

從信用基本面、資金動能觀察，林邦傑持續看好美國投資級債券的投資價值，根據投資機構統計數據，第一季美國高評級債券信評調升家數達 283 家，同時也有 7 家由非投資等級調升至投資等級的明日之星，相較信評調降家數 75 家，2 家由投資等級調降至非投資等級的墮落天使，反應美國投資級債券信評維持正向；此外，資金面觀察，截至 4 月 22 日為止，美國投資級債券也已連續 12 周資金淨流入，高殖利率吸引資金流入投資級債券。

第一金美國 100 大企業債券基金主要投資標的為美國標普指數前 100 大企業發行之債券，林邦傑指出，美國大型企業營收與現金流量持穩，財務基本面維持良好，信評持穩，此外投資級債券季節供給高峰已過，市場需求穩健，現階段信用利差持續居低檔，投資價值受到機構投資者青睞。