〈焦點股〉尼得科超眾母公司Nidec接獲大單 連2天亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-25 11:16

散熱模組廠尼得科超眾 (6230-TW) 母公司 Nidec 接獲大單，擬擴增伺服器水冷模組 CDU(冷卻液分配裝置) 產能，激勵尼得科超眾連 2 日亮燈漲停，今 (25) 日股價漲停鎖住 276.5 元，股價創近 4 年來新高。

尼得科超眾今天早盤跳空開 260.5 元，隨即攻上漲停板鎖住 276.5 元，股價寫下近 4 年以來新高，且站上所有均線，成交量超過 2000 張。

尼得科超眾因其母公司 Nidec 接獲大單，擬增加伺服器水冷模組 CDU 產能 10 倍，供應給北美 AI 伺服器製造商美超微。此外，在 AI 伺服器需求強勁，且更為明確採用水冷模組，帶動水冷模組需求提升，隨著超眾的水冷板、鰭片產品進入打樣階段，若後續接單順利，有望帶動整體營運。