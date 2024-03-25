高力2月EPS0. 34元 看好散熱及對氫燃料電池組件走高

高力 2023 年營收以 43.26 億元登上巔峰，公司對於 2024 年的營運表現上，看好伺服器及資料中心應用的水冷式與浸沒式單雙相液冷設備產品出貨，認為 2024 年出貨及營收可望逐季成長，同時，在氫燃料電池製造商 Bloom Energy 去年大量對熱反應盒拉貨，但卻面對產品改版之下，預估第二季對零組件重新交高力修正 (執行重工)，預估有利刺激這個區塊的營收向上。

整體而言，高方今年必須面對歐洲地區對板式熱交換器的嚴重庫存問題，預估最遲要到 2024 年年底才能完成高量庫存的去化，但相對此一區塊業務在 2025 年會有較佳的表現；法人預估，高力在面臨在各項有利及不利的因素交錯之下，2024 年營收將以持平 2023 年的 43.26 億元水準。