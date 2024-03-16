〈熱門股〉元山配息香、切入水冷散熱 放量周漲14%
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-16 12:58
散熱風扇廠元山 (6275-TW) 宣布切入水冷散熱冷卻液監控主機 (CDU)，目標解熱瓦數上看 5KW，加上去年獲利、配息雙創新高，激勵本周股價走強，一度最高衝上 72.6 元，周漲 14.4%。
元山在既有散熱技術基礎上，切入水冷散熱冷卻液監控主機 (CDU)，目標解熱瓦數 5KW 以上。此外，也已布局白牌伺服器市場，不過伺服器占整體營收約 9-10%，目前成長幅度仍有限，看好未來 3-5 年會有更好的增長。
展望今年，法人估，元山今年三大事業體都會成長，今年整體營收優於去年，高峰將落在第三季。元山前三季營收有望年增逾 10%，毛利率重返 18%。
元山 2018 年終止上海廠房業務，並以出租方式挹注集團收益，為活化公司資產，2023 年第四季正式出售，並認列處分利益 2.68 億元，推升去年第四季稅後純益 1.55 億元，季增 131.16%、年增 424.92%，每股純益 2.13 元；全年純益 2.92 億元，年增 50.08%，每股純益 4.08 元。
元山去年毛利率 16.6%，年減 1.58 個百分點；營益率 1.46%，年減 3.29 個百分點；稅後純益 2.92 億元，年增 50.08%，每股純益 4.08 元。董事會擬決議擬配每股 3 元現金股利，配發率為 73.53%。
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