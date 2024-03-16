〈熱門股〉元山配息香、切入水冷散熱 放量周漲14%

散熱風扇廠元山 ( 6275-TW ) 宣布切入水冷散熱冷卻液監控主機 (CDU)，目標解熱瓦數上看 5KW，加上去年獲利、配息雙創新高，激勵本周股價走強，一度最高衝上 72.6 元，周漲 14.4%。

元山在既有散熱技術基礎上，切入水冷散熱冷卻液監控主機 (CDU)，目標解熱瓦數 5KW 以上。此外，也已布局白牌伺服器市場，不過伺服器占整體營收約 9-10%，目前成長幅度仍有限，看好未來 3-5 年會有更好的增長。