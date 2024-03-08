元山今年營運高峰落在Q3 將切入水冷散熱

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-08 18:22

散熱風扇廠元山 (6275-TW) 今 (8) 日舉行法說，展望今年，總經理劉賢文表示，今年三大事業體都會成長，今年整體營收優於去年，高峰將落在第三季。法人估，元山前三季營收有望年增逾 10%，毛利率重返 18%。元山也將在既有技術基礎下，切入水冷散熱。

汽車電子方面，其中歐洲營收占 65%、中國占 35%。劉賢文說，之前一直在追晶片，目前供需看來已經較為正常，加上有搶回兩個案子，歐洲市場今年業績有機會顯著增加；中國則是速度變化太快，今年業績成長率保守看待，可能不到 5%。

高階 IT 與網通事業部分，劉賢文對整體 IT 市場今年上半年沒有很樂觀，不過公司多為客製化產品，若產品順利在第二季後量產，該事業體營收成長樂觀看待。

另外，元山已布局白牌伺服器市場，不過伺服器占整體營收約 9-10%，目前成長幅度仍有限，看好未來 3-5 年會有更好的增長。元山也在既有散熱技術基礎上，切入水冷散熱冷卻液監控主機 (CDU)，目標解熱瓦數 5KW 以上。

至於生活系統方面，與家電品牌廠合作的造水機，預計第三季上市，由於單價高，且落在淡季上市，將推升整體第三季營收為全年高峰。