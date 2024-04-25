美股重點新聞摘要2024年04月25日

今日操盤前瞻

拜登簽署 950 億美元援外案 TikTok 剝離法案即時生效

美國總統拜登週三 (24 日) 簽署總額為 950 億美元的對外援助法案，這包括以色列和烏克蘭在內的美國盟友和夥伴提供援助資金，同時也為在美國禁止短影音應用程序 TikTok 奠定法律基礎。閱讀全文...