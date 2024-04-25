美股重點新聞摘要2024年04月25日
鉅亨網新聞中心 2024-04-25 08:26
今日操盤前瞻
美股財報 (4/24 盤後)：Meta(META)、IBM(IBM)、福特 (F)、科林研發 (LRCX)
美國 Q1 GDP、核心 PCE 初值
美國上周失業金數據
美股財報 (4/25 盤前)：開拓重工 (CART)、美國航空 (AAL)、意法半導體 (STM)
拜登簽署 950 億美元援外案 TikTok 剝離法案即時生效
美國總統拜登週三 (24 日) 簽署總額為 950 億美元的對外援助法案，這包括以色列和烏克蘭在內的美國盟友和夥伴提供援助資金，同時也為在美國禁止短影音應用程序 TikTok 奠定法律基礎。閱讀全文...
IBM Q1 營收未達預期、宣布收購 HashiCorp 盤後挫逾 8%
IBM(IBM-US) 周三 (24 日) 公布第一季財報令人失望，其諮詢業務需求持續不振，公司同時宣布，將斥資 64 億美元收購雲端軟體公司 HashiCorp。閱讀全文...
記憶體市場迎全面復甦 SK 海力士 Q1 營收翻倍、獲利創同期次高
受惠於人工智慧 (AI) 高階晶片強勁的銷售表現，SK 海力士 (SK Hynix) 上季營收增速創下至少 2010 年以來最快，且獲利為歷年同期次高。在 AI 熱潮帶動下，公司預期記憶體市場將邁向全面復甦。閱讀全文...
輝達向 OpenAI 交付全球首塊 DGX H200
OpenAI 總裁兼聯合創始人 Greg Brockman 週三 (24 日) 透露，輝達向該公司移交全球範圍內第一塊 DGX H200，輝達 CEO 黃仁勳稱「將推進人工智慧 (AI)、運算、以及文明」。閱讀全文...
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