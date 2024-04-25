〈財報〉IBM Q1營收未達預期、宣布收購HashiCorp 盤後挫逾8%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-25 06:32

IBM(IBM-US)周三 (24 日) 公布第一季財報令人失望，其諮詢業務需求持續不振，公司同時宣布，將斥資 64 億美元收購雲端軟體公司 HashiCorp。

IBM 周三收盤上漲 1.05% 至每股 184.10 美元，財報公布後，盤後股價挫跌 8.5%。儘管如此，該股今年迄今仍漲近 13%，優於標普 500 指數的 6%。

展望 2024 全年，IBM 維持先前預測不變，預估營收繼續以個位數中段百分比成長，自由現金流估約 120 億美元。

IBM 同時宣布，已同意以 64 億美元價格收購 HashiCorp(HCP-US)，這將是該公司自 2019 年斥資 318 億美元併購軟體公司紅帽 (Red Hat) 以來最大的一筆收購案。同時也是執行長 Arvind Krishna 積極推動公司朝向高成長軟體服務公司轉型的另一項舉措。舉例來說，IBM 去年砸下 48 億美元收購雲端軟體公司 Apptio，並剝離託管基礎設施、天氣和健康業務。

Krishna 透過聲明表示：「HashiCorp 在幫助客戶管理基礎設施和應用程式蔓延的複雜性方面有著良好的成績。將 IBM 的產品組合與專業知識，和 HashiCorp 的能力和人才去作結合，將創造出一個專門為人工智慧 (AI) 時代設計的綜合混合雲平台。」

財務長 Jim Kavanaugh 受訪時表示，藉由收購 HashiCorp，IBM 將推動「紅帽策略」，把產品推向全球客戶。他表示，這筆交易第一年將幫助提高公司的息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA)，HashiCorp 的自由現金流利潤率也將攀升至 30%-40%。

IBM 預估，與 HashiCorp 的收購交易定於 2024 年底完成。

Q1(截至 3/31) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 訪調分析師共識預測

營收：144.6 億美元 (年增 1%) v.s. 145.5 億美元

調整後每股盈餘 (EPS)：1.68 美元 (年增 24%) v.s. 1.60 美元

部門營收 v.s. StreetAccount 訪調分析師共識預測

軟體：59 億美元 (年增 5.5%) v.s. 59.6 億美元

諮詢：51.9 億美元 (年減 0.2%) v.s. 52 億美元

基礎設施：30.8 億美元 (年減 0.7%) v.s. 29.4 億美元

IBM 上季營收近 145 億美元，年增 1%，但遜於分析師預期，不過，調整後 EPS 為 1.68 美元，較去年同期成長 24%，優於市場預估。

按部門表現來看，最大的軟體部門收入在上季年增逾 5% 至 59 億美元，其中，紅帽營收成長率達 9%；第二大業務諮詢部門成長陷入停滯，營收報 51.9 億美元；基礎設施收入下滑 0.7% 至 30.8 億美元，三者均遜於預期。