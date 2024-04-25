昱厚治療新冠新藥臨床二a數據優越 獲美國BARDA邀請會議

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-25 09:44

昱厚生技 (6709-TW) 總經理徐悠深指出，AD17002 用於治療新冠肺炎新藥以優越的二 a 臨床數據，獲美國生物醫學先進研究與開發局 (BARDA) 邀請會議，引起與會專家的興趣及關注，目前依專家建議將申請進一步的合作計畫。

昱厚說明，由於 AD17002 獨特的治療機制，在多種呼吸道感染疾病的治療與預防具有潛力。除治療新冠肺炎外，同步應用在呼吸道過敏及嚴重氣喘的治療，各項藥物的臨床試驗推進順利，並且積極強化全球相關專利的布局。

昱厚也透露，AD17002 潛在的商業化價值高，已與數家國外公司簽訂保密協議，進行合作計畫評估，以及洽談海內外商業授權機會。

徐悠深進一步表示，氣喘與過敏性鼻炎都是呼吸道發炎疾病，二者互為共病，而 AD17002 先前已完成治療塵螨過敏性鼻炎的一 / 二期臨床試驗，結果顯示安全性與耐受性良好，且擁有初步的有效性數據。因此，對於 AD17002 治療嚴重氣喘的二期臨床效果抱持正向樂觀，預計今年第三季可望有初步數據出爐。