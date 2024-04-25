蘋果概念股有哪些股票？蘋果供應鏈最新名單值得留意的公司？
鉅亨研報 2024-04-25 11:47
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蘋果 (Apple-US)22 日於官網公布 2023 會計年度供應鏈名單，根據 2023 Apple Supplier List 資料，全球共有 187 家入列，名單當中材料、製造、組裝蘋果產品相關的全球供應商約佔 98% 比重。其中台廠有 43 家被納入蘋果供應鏈，新進兩家、四家遭剔除。
相較 2022 年度，台廠新進兩家分別是 PCB 載板廠南電 (8046-TW) 與未上市的金箭印刷集團，南電睽違多年再度入列蘋果供應鏈名單；四家被移除的台廠為南亞科 (2408-TW)、聯詠(3034-TW)、嘉澤(3533-TW)，以及未上市公司精密金屬機構零件廠鈦鼎科技。台積電(2330-TW)、鴻海(2317-TW)、大立光(3008-TW)、日月光投控(3711-TW)、和碩(4938-TW)、晶技(3042-TW)、國巨(2327-TW) 等主要台廠，則持續列位蘋鏈。豐雲學堂整理最新名單中所有台灣或設址台灣的廠商，並精選 3 篇豐學 PRIME 文章，詳盡解析這些入列蘋果供應鏈台廠的最新動態、未來展望！
蘋果供應鏈台灣廠商名單
晶圓代工： 台積電 (2330-TW)
記憶體：華邦電 (2344-TW)
SiP 封裝測試：日月光 (3711-TW)
天線封裝 (AiP-TW) 載板： 欣興 (3037-TW)
IC 載板：南電 (8046-TW)
耳機零組件： 正崴 (2392-TW)
行動裝置零組件：致伸 (4915-TW)
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