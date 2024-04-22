全球生技業2023年併購逾1.37兆美元 Gen AI將大幅降低研發成本

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-22 19:46

安永聯合會計師事務所於今 (22) 日舉辦生物科技產業趨勢研討會，聚焦在後疫情時代全球生物科技產業的三大重點、五大挑戰。全球生技製藥產業的併購火力仍接近創紀錄水準，2023 年併購火力超過 1.37 兆美元，安永預期併購的成長趨勢將持續並加速。此外 GenAI 使得未來藥物開發價值鏈各階段的成本將大幅降低，協助生技醫療進行創新變革。

安永生技產業報告指出，生物製藥產業在 2023 年面臨專利懸崖，即專利保護到期後收入銳減的巨大挑戰，必須持續創新並找到新的收入來源以維持成長，創新的平臺對生物科技產業專利懸崖談判和持續成長的策略非常重要。根據經濟部生技產業白皮書的資料，臺灣生技市場近兩年營運續創佳績、新藥公司產品銷售市場擴大，帶動營收與市值提升。

安永聯合會計事務所計師王彥鈞指出，受總體經濟影響，生物製藥及醫材公司的經營風險及美國 FDA 審查人員減少造成新產品上市延後擴大，也加劇融資的困境；而專利懸崖也促成接下來醫藥市場資源的重分配，各個醫藥廠商皆磨刀霍霍準備爭取此一商機。

安永聯合會計事務所會計師陳明宏指出，雖然地緣政治和總體經濟環境影響併購交易市場，且近年來大型生技製藥公司傾向成立聯盟和建立策略合作夥伴關係，但生技製藥產業的併購火力仍接近創紀錄水準，2023 年併購火力超過 1.37 兆美元，安永預期併購的成長趨勢將持續並加速。

陳明宏也提醒到 2030 年，產業因專利懸崖遭受的收入損失可能達 2,000 億美元。如果大型生技製藥公司重啓併購，注入的資本可升級生物科技的創新生態系統，推動產品和平臺持續研發，有助確保生技製藥產業未來發展。運用研發投資、併購或撤資，生技公司可積極建立和調整投資組合，靈活配置資產，支持業務成長和技術研發。

全球的生物科技產業企業面臨關鍵挑戰，大型製藥公司面對專利懸崖導致的成長瓶頸，小型生技公司則面對籌資受阻的窘境，而整個產業供應鏈也都在疫情時遭遇了嚴重的壓力。統計 2022 年生物科技產業進行聯盟交易的潛在價值達 1,321 億美元，顯示生物科技產業近年來更青睞透過聯盟、合作形式，進行創新。

安永聯合會計事務所業會計師林世寰分享，生成式人工智慧 (Gen AI) 等數位科技可應用於生技產業的藥物探索及研發的過程，使得未來藥物開發價值鏈各階段的成本將大幅降低，協助生技醫療進行創新變革。其中對於潛在藥物的目標識別及驗證、化合物生成及藥品試驗設計，是 Gen AI 最能有效降低成本的領域。