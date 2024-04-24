元樟生技受邀展出 初登日本製藥大展

元樟生技 2024-04-24 09:42

日本製藥業展會（CPHI JAPAN）於今（2024）年 4 月 17 至 19 日期間盛大舉辦，其為日本規模最大且最具國際化指標的年度製藥業展會，每年有超過 400 家製藥業的原料、設備和服務供應商參加，元樟生技（AMS BioteQ，股票代碼：(6864-TW) 此次受國科會南科管理局之邀請，以主題館模式登台亮相，展現「抗病毒植物新藥」及「抗腫瘤新型療法」的藥研成果，以鎖定精準健康市場。

元樟此次聚焦於藥研展現，運用獨家生物工程技術 ExtrO，推出兩大主題項目分別為：「抗病毒植物新藥 AMS-2140」是一種由天然植物萃取的小分子藥物，經動物實驗證實，可有效對抗多種新興病毒且毒性殘留低，為漢方生藥的明日之星；「完美複方 - 元樟極品元氣飲」由多種珍貴藥材熬製而成，長期飲用可以調節生理機能，促進新陳代謝，提供每日的元氣補給。近期元樟生技也攜手義大癌醫院進行人體臨床測試，經臨床證實能有效幫助罹癌患者，並在術後療養上各項生活品質獲得極大改善，可成為癌友們在治療期間最好的營養補充品。

在展期間，訪客人數絡繹不絕，有效訪客佔比亦達五成。除了日本當地參觀訪客佔比達六成之外，其他來自於中國、香港、韓國以及東南亞的訪客各佔約三成。東南亞的部分主要來自印度、泰國、馬來西亞和新加坡等國。其餘下一成的訪客來自歐洲、南美。如瑞士、智利。此外，訪客的組成也頗具多元性，包括原料商、藥廠代表、進出口貿易商、醫療器材代理商、醫療院所和長照機構的人員，其中也包含許多決策高層。

為尋求更多臺日廠商合作的機會，元樟生技也積極參與由國科會南科管理局，於 18 日辦理的臺日製藥產業交流媒合會。在會議中也展現高度的研發量能，吸引多家日本製藥產業相關廠商關注，獲取一對一媒合的機會，創造更多商業交流的可能。