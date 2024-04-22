晟德取得豐華生技100%股權 完成益生菌事業群版圖

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-22 18:12

晟德大藥廠 (4123-TW) 今 (22) 日宣布，將以 Bioflag KY 總估值新台幣 20.5 億元，增資發行普通股 2484 萬股，換取 Bioflag KY 剩餘 52.67% 股份，交易完成後，也將取得 Bioflag KY 旗下豐華生技 100% 股權，完成益生菌事業群版圖。

晟德今 (22) 日召開董事會決議通過，以發行新股方式與 Bioflag KY 股東進行股份交換。 晟德說明，Bioflag KY 為晟德間接持股 47.33% 子公司，將以 Bioflag KY 總估值新台幣 20.5 億元，增資發行普通股 2484 萬股，換取 Bioflag KY 剩餘 52.67% 股份。Bioflag KY 持有豐華生技 100% 的股權，因此本次交易完成後，晟德將直接和間接全面控股豐華生技，暫訂 5 月 31 日為股份交換基準日。

晟德自 2019 年布局益生菌事業體，收購豐華生技的流通股票，成為了豐華生技最大的法人股東。同時，晟德引進了海內外策略型投資人，共同注入全方位的資源，以協助豐華生技快速拓展產品類別、業務範圍，並提高資源整合效率，以擴大市場範圍、業務規模和獲利能力。