生技股再添新兵 幹細胞新藥廠向榮生技5月掛牌上市

鉅亨網記者劉玟妤 2024-04-17 18:16

專精再生醫學異體幹細胞新藥研發的向榮生技 (6794-TW) 今 (17) 日舉辦創新板上市掛牌前業績發表會，董事長蔡意文指出，目前膝骨關節炎及慢性腎臟病的新藥進度較快，也是向榮生技未來重要的成長動能，預計 5 月在創新板掛牌上市。

向榮生技聚焦幹細胞與老年化問題的醫療需求，因此新藥研發的適應症具龐大的市場需求。向榮生技以異體幹細胞做為新藥發展主軸，目前幹細胞新藥 ELIXCYTE 進行的臨床案分別是，第 3 期收案中的膝骨關節炎，以及正在審查的第 1/2 期慢性腎臟病。

向榮生技指出，全球膝骨關節炎市場 2022 年的年增率為 8.6%，向榮生技的膝骨關節炎臨床試驗 3 期在去年 2 月及 3 月，分別取得台灣 TFDA 以及美國 FDA 同意進行，並在去年 7 月開始收案。慢性腎臟病部分，2023 年慢性腎臟病市場的年增率為 4.4%，向榮生技則是在 2022 年 7 月即完成第 2 期臨床試驗受試者招募，並進入官方審查程序。

向榮生技進一步提到，膝骨關節炎及慢性腎臟病 ELIXCYTE 新藥，目前正朝著 3 期取得台灣藥證邁進，海外方面則將以授權方式，尋求當地的合作夥伴並取得藥證，藉此布局全球銷售地點，獲取權利金的收入。

另外，向榮生技在醫療器材方面也有布局。向榮生技自行研發的超低溫藥品盛裝容器 Unico Vial 優易保已獲得台灣第二等級醫療器材許可證，是全球極少數獲得醫材許可的細胞盛裝容器。