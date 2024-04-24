晶睿亞太區Q1營收年增雙位數 今年聚焦三大發展主軸

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-24 17:00

安控廠晶睿 (3454-TW) 亞太業務部主管郭家彰，今 (24) 日針對晶睿在亞太區的布局提出最新市況與展望，認為晶睿亞太區第一季營收年增雙位數，且今年聚焦三大發展主軸，包括邊緣 AI 導入各個等級的安控產品、地端影像管理系統，以及雲端安防服務 VORTEX，為晶睿亞太區今年的重要成長動能。

郭家彰說明，AI 是晶睿今年推廣的主軸，無論低階、中階或高階的安控產品，都會將邊緣 AI 導入到各產品。地端影像管理系統 (VMS) 方面，則有 AI 智能監控系統 VSS，目前已經推出第三代，看好後續的成長表現。

值得注意的是，雲端安防服務 VORTEX 去年在美國上市後，獲得不錯的成績，今年將進到台灣市場銷售。VORTEX 為首次跨入軟體服務訂閱制市場的智慧型雲端安防服務，整合 AI 網路攝影機、雲端影像管理軟體服務。

郭家彰進一步表示，VORTEX 適合多點集中式管理，許多場域都可以使用。郭家彰舉例，包括再生能源案場、老人照護場所、連鎖商店，以及虛擬警衛等，都是 VORTEX 在台灣市場推廣的核心主軸。

郭家彰認為，VORTEX 過去主要在美國銷售，亞太區扣除日本，目前台灣的接受度較高，不過也積極拓展其他地區的新客戶，包括印度、紐西蘭及澳洲等，其中紐澳地區已經有連鎖商店、大型賣場等專案正在洽談當中，同時也在當地尋找經銷夥伴，以提升品牌能見度。