晶睿提升產能效率 越南、台灣啟動擴增自動化產線

安控大廠晶睿 (3454-TW) 今 (30) 日召開法說，總經理廖禎祺表示，為提升產能效率與布局海外據點，目前已在越南設置產能，預計明年產能比重將達到 25%；台灣也規劃增設產能，自動化比重佔台灣生產量的 50% 以上。

晶睿持續導入智能製造，現階段已有兩條自動化產線，預計明年再增加兩條，除了自動化比重佔台灣產量的 5 成外，效益有望隨著時間擴大。另外，越南廠已在今年第二季投產，陸續新增產能並導入機種，預估明年將佔整體產值的四分之一。

廖禎祺表示，隨著客戶庫存盤整告一段落，明年需求有望恢復，不過目前仍將關注國際情勢的變化、緊盯庫存，同時將邊緣運算的 AI 技術導入更多的產品。

廖禎祺指出，過去安防產業不易受景氣波動影響，但隨著利率上升、通貨膨脹影響投資支出、國際間戰費支出對政府預算的影響，導致整體市場需求減緩。

他也提到，根據市調報告預測 2030 年，實體安防產業市值上看 3000 億元，而智能建築市值更將超過 5000 億美元，晶睿將透過台達集團力量把產品及服務導入樓宇自動化解決方案，強化競爭力，並加速人工智慧在安防產業的應用。

晶睿通訊除了開發結合人工智慧影像分析的監控設備，以智能分析降低異常事故，更致力積極導入智能製造，優化產能效率與生產品質，以增加供應鏈的韌性。