聯電退出聯詠董事會 聯詠部分轉單台積電

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-22 18:47

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 即將在 5 月底舉行股東會並全面改選董事，公司提名的董事候選名單出現變動，大股東聯電 (2303-TW)(UMC-US) 未入列，震撼業界，外界預期，聯詠隨著聯電集團色彩淡化，將有助未來更多元化的業務，也傳出聯詠將今年部分供應美系手機的驅動 IC 投片轉單台積電 (2330-TW)。

對於聯電退出董事會，聯詠指出，此次董事候選人名單是朝主管機關公司治理的方向努力，增加獨董及女性董事比例。聯電則表示，不追求聯詠董事席次，主要是配合聯詠提升公司治理，增加獨立董事席次辦理。雙方合作只會更緊密、與董事席次及持股無關。

聯詠向來被視為「聯家軍」，聯電持股張數 1.64 萬張、持股比 2.7%，尤其聯詠是高股息的業界代表，以其即將在今年配發的每股股利 32 元推算，聯電光領股利就可領 5.26 億元，為集團旗下的大金雞。