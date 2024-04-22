聯電退出聯詠董事會 聯詠部分轉單台積電
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-22 18:47
驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 即將在 5 月底舉行股東會並全面改選董事，公司提名的董事候選名單出現變動，大股東聯電 (2303-TW)(UMC-US) 未入列，震撼業界，外界預期，聯詠隨著聯電集團色彩淡化，將有助未來更多元化的業務，也傳出聯詠將今年部分供應美系手機的驅動 IC 投片轉單台積電 (2330-TW)。
對於聯電退出董事會，聯詠指出，此次董事候選人名單是朝主管機關公司治理的方向努力，增加獨董及女性董事比例。聯電則表示，不追求聯詠董事席次，主要是配合聯詠提升公司治理，增加獨立董事席次辦理。雙方合作只會更緊密、與董事席次及持股無關。
聯詠向來被視為「聯家軍」，聯電持股張數 1.64 萬張、持股比 2.7%，尤其聯詠是高股息的業界代表，以其即將在今年配發的每股股利 32 元推算，聯電光領股利就可領 5.26 億元，為集團旗下的大金雞。
聯詠現有八席董事中，包括五席董事與三席獨董，此次名單則因應公司治理，更成三席董事五席獨董，三席董事包括董事長何泰舜、副董暨總經理王守仁，以及聯電轉投資的迅捷投資協理鄭婉伶，而其以自然人身分入列，並非聯電法人代表。
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