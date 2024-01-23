〈LINEPAY法說〉不追求用戶躍進聚焦2重點 暫無申設電支規劃

LINE Pay (連加網路)(7722-TW) 今 (23) 日舉行法人說明會，對於目前台灣用戶數 1200 萬是否已達飽和，LINE Pay 董事長丁雄注認為，還有一些成長空間，但強調不會追求這項數字的大幅成長，而是聚焦在使用頻率及交易量能二大重點；至於是否邁向申設電支，執行副總張修齊透露，由於代收代付日均餘額尚未超過 20 億元，因此暫無規劃申請執照，營運策略上仍以跟銀行合作為主，未來會持續扮演平台營運商的角色。

法人關注，LINE Pay 目前擁有逾 1200 萬會員，是否已經飽和？丁雄注表示，根據統計，台灣 18-65 歲人口約有 1600 萬人，我們認為這是可以進行消費行為的年齡層，事實上，LINE Pay 累積用戶數已超過 1300 萬，意即還有 300 萬的成長空間，但公司成長關鍵不在於這項數字，雖然還是具有指標意義，但市場規模已經拉上來了，未來重點會放在使用頻率及交易量能二大重點。

丁雄注進一步指出，還有一項影響的關鍵，在於可使用 LINE Pay 支付的據點，雖然目前已有超過 50 萬處，但相信還有更多地方要去開發，此外，依據經濟部統計數據來看，台灣民眾消費仍有 70% 使用現金交易，預期未來將有很大的成長空間。

媒體關注，LINE Pay 未來是否考慮申請電子支付執照？對此，張修齊回應，根據電子支付機構管理條例規定，第三方支付業者若代收代付日均餘額超過 20 億元，就必須申請升格成為電子支付機構，但 LINE Pay 目前尚未達到，金額確實很接近，未來經營團隊會進一步了解規範做好準備，但目前來說，策略上還是盡量將日均餘額控制在 20 億元之內。

媒體進一步詢問對於財金公司主導的電支跨機構共用平台 (TWQR) 的看法，張修齊強調，LINE Pay 希望盡量與一卡通合作，至於 TWQR，之前數位部也有來探詢，不過，因 LINE Pay 目前仍不具資格，因此，暫不需要考慮是否加入的問題，若財金公司未來開放給非金融機構加入，那金流會相當龐大，財金公司可能還有技術上的問題需要克服。

丁雄注表示，LINE Pay 目前擁有逾 1200 萬會員，活躍用戶數約 700 萬，GMV (商品成交金額) 約 6440 億元，目前仍以手續費收入事業占比較大，超過 8 成，未來會持續扮演平台營運商的角色，仍以跟銀行合作為主。

丁雄注說明，今年將持續推動在台外籍人士使用 LINE Pay，並與海外發卡機構合作，讓觀光客能以發卡行 APP 在台灣商店交易，同時積極拓展海外支付據點，透過大數據也能提供國銀對於海外消費行為進行分析，強化行銷準度。

LINE Pay 於 2016 年與中國信託銀行合作推出台灣首張回饋 LINE POINTS 的聯名卡，2018 年攜手一卡通公司，提供電子支付帳戶服務，北富銀、聯邦銀於該年入股，總投資金額逾 47 億元，持股比率分別為北富銀 19.51%、聯邦銀 9.76%，2019 年再與兩家銀行合作推出富邦 J POINTS 卡及聯邦賴點卡。

LINE Pay 將於 1 月 26 日以每股 348 元登錄興櫃，該公司目前資本額新台幣 6 億元，2023 年營收 47.79 億元，年增超過 10 億元，近四年營收呈現持續成長趨勢；LINE Pay 2021 年純益首度轉正，並於 2023 年弭平累虧，去年截至 11 月底累計獲利達 5.46 億元，EPS 為 7.92 元。