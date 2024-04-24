外資買超298億元但期現貨操作不同調 敲進航空雙雄7萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-24 18:42

台股今 (24) 日飆漲 532 點收 20131.74 點，一舉重返 2 萬點大關並收復 5、10 日短均線，外資買超 298 億元，但期現貨操作不同調。個股方面，外資大買航空雙雄共逾 7 萬張，同步敲進多檔電子權值跟高息 ETF，賣超則調節面板雙虎共逾 6 萬張較多。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 298.28 億元；投信買超 76.84 億元；自營商買超 24.96 億元，三大法人合計買超 400.08 億元。不過，外資台指期淨空單增 1435 口，空單未平倉來到 1.33 萬口。

外資買超長榮航 5.7 萬張最多，以及華航 1.33 萬張、長榮 1.56 萬張；電子股則有鴻海 1.55 萬張、廣達 1.41 萬張、台積電 1.33 張、聯電 1.19 萬張，英業達 1.09 萬張；另有大同 2.71 萬張、新光金 1.7 萬張。

ETF 方面，外資敲進多檔高息 ETF，元大台灣價值高息 (00940)4 萬張、統一台灣高息動能 (00939)1.87 萬張、復華台灣科技優息 (00929)1.7 萬張。