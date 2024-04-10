永豐銀攜LINE Pay推新世代神卡 點數回饋最高3%再抽紅包

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-10 16:23

永豐銀行今 (10) 日聯手國內行動支付龍頭 LINE Pay 重磅推出「永豐 DAWAY 卡」，可望成為新世代神卡，只要綁定 LINE Pay 享國內及海外消費最高 LINE POINTS 3% 回饋無上限，此外，LINE Pay 也提供加碼回饋，單筆交易滿 88 元，就有機會抽最高 LINE POINTS 88 點紅包，每月最高可獲 440 點。

永豐銀行零售商品督導田文清表示，國人平均持有約 4.7 張信用卡 ，但卡片回饋樣態過多，反而難以選擇最佳支付方式。永豐銀行說明，新戶除享刷卡消費 2% 回饋外，若設定永豐銀行帳戶自動扣繳信用卡費，額外加碼 1%，共 LINE POINTS 3% 回饋無上限；海外消費同享最高 3% 回饋。

除享 LINE POINTS 回饋外，設定永豐銀行數位帳戶－大戶 DAWHO 自動扣繳信用卡費，提供最高 1.5% 活儲優利，及每月再享最多 20 次免費跨行轉帳、提款。永豐 DAWAY 卡結合 DAWHO 打造全方位數位金融服務，從消費到理財均盡享便利、優惠。

永豐 DAWAY 卡為呼應消費者需求所設計的高回饋信用卡，結合 LINE Pay 逾 1200 萬用戶及超過 50 萬處支付據點的市場優勢，回饋 LINE POINTS 將給予消費者最自由、多元的點數使用場景。

LINE Pay 進一步指出，即日起至 6 月底止針對卡友推出綁定 LINE Pay 消費享「DAWAY 抽紅包」、「來去踅夜市」等獨家加碼回饋，包括單筆交易滿 88 元，就有機會抽最高 LINE POINTS 88 點紅包，包包有獎，每月最高可獲得 440 點。

此外，LINE Pay 廣受用戶好評的夜市人氣活動，於全台 13 大指定夜市商店消費即送九折優惠券及單筆消費滿額 30 元可抽紅包雙重好康外，永豐 DAWAY 卡用戶再享獨家回饋，單週消費累計滿 3 筆 30 元以上，即獲額外 LINE POINTS 30 點回饋。