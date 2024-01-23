LINEPAY 1/26每股348元登興櫃 去年前11月EPS 7.92元

行動支付領導品牌 LINE Pay (連加網路)(7722-TW) 今 (23) 日舉行法說會，將於 1 月 26 日以每股 348 元登錄興櫃，該公司目前資本額新台幣 6 億元，2023 年營收 47.79 億元，年增超過 10 億元，近四年營收呈現持續成長趨勢；LINE Pay 2021 年純益首度轉正，並於 2023 年弭平累虧，去年截至 11 月底累計獲利達 5.46 億元，EPS 7.92 元。

LINE Pay 董事長丁雄注致詞時表示，LINE Pay 公司已經創立 8 年了，心中一直有一個夢想，過去經營團隊真的非常努力，現在終於有機會站在這裡與投資人見面，並與大家說明實現夢想的過程。

LINE Pay 資深副總張希雯說明，LINE Pay 致力為用戶及商戶提供便利的行動支付服務，在台擁有超過 1200 萬用戶和 50 萬處線上線下支付據點，憑藉其龐大的用戶基數、廣泛的支付場景和點數生態圈的優勢，為台灣市占率最高的支付公司，平均每 2 人就有一個人使用。

在支付服務方面，張希雯指出，LINE Pay 提供的綁卡服務，讓消費者可以在包括線上購物、網上服務、實體商店購物等，以方便快速的行動支付進行交易。在點數服務部分，LINE Pay 與商戶及銀行合作夥伴發行的 ，LINE POINTS 點數回饋卡，至今累積發卡量已超過 700 萬張。

LINE Pay 執行副總張修齊表示，LINE Pay 一年更推出超過 600 檔的行銷優惠活動，讓用戶可以在各種消費中都能獲得 LINE POINTS 回饋。行銷服務方面，則提供商戶豐富的行銷資源，利用以行動定位服務為基礎的行銷資源，幫助商戶瞄準目標客群、精準行銷。

LINE Pay 2023 年營收占比部分，手續費收入事業約 83%，金融推廣合作事業約 12%，行銷產品銷售事業約 5%；毛利占比部分，手續費收入事業約 51%，金融推廣合作事業約 35%，行銷產品銷售事業約 14%。

LINE Pay 資深副總陸榮華強調，未來將持續發展多元事業以驅動業績成長，包括建構多元行銷資源平台、提供更多消費優惠活動與用戶及商戶共創雙贏；持續擴展雙向跨境支付服務，與海外發卡行或金融機構合作，促進海外觀光客在台使用，同時擴展海外支付據點，提供用戶安全便利的支付服務，以因應不斷增長的行動支付需求；同時將持續深化行動支付應用場景。