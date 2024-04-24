〈譜瑞法說〉PC傳統淡季 Q2營收季減1成內 新品下半年問世期拉升毛利率

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-24 15:53

IC 設計業者譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (24) 日召開法說會，董事長趙捷表示，第二季為傳統 PC 淡季，營收大致與上季持平至小減，季減 0-10%，另外，伺服器用的 PCIe Gen5 Retimer 也持續與一線大廠合作，看好其成為未來營收成長動能。

展望第二季，譜瑞 - KY 預估，第二季營收 1.1-1.22 億美元，季減 0-10%，毛利率 42-46%，較先前毛利率預測區間 43-47% 下降，營業費用 3250-3550 萬美元。

譜瑞 - KY 過去毛利率預測區間為 43-47%，但第二季毛利率預估降至 42-46%，趙捷坦言，在低階面板解決方案相當競爭，給價格造成不少壓力，因此對其保守看待，公司也正跟供應商緊密合作，期望降低成本，不過，預期需花費幾個月時間。

趙捷認為，隨著 PCIe Gen5、USB4 Retimer 等眾多新品下半年問世，加上成本降低效益顯現，期望優化毛利率降低價格壓力帶來的衝擊，並回到長期毛利率區間內。

細分產品線，趙捷補充，第二季與上季變化不大，客戶現階段仍以急單方式下單，訂單能見度僅 3 至 4 周，部分更甚至只有 2 周，其中，DP 預期需求會略為復甦，但在傳統面板領域仍較不樂觀，高速傳輸領域需求健康，表現穩健成長。

美系大廠近期發表最新款 iPad，趙捷說，該產品即是採用自家 T-CON，看好 AMOLED 滲透率逐步增加，將有助公司 T-CON 業務發展。

針對伺服器領域，趙捷指出，PCIe Gen4 Retimer 4 已經開始出貨，Gen5 產品也與一線客戶合作更多機種，另外，譜瑞 - KY Redriver 是採用矽鍺 (SiGe，Silicon-germanium) BiCMOS 製程，該產品表現佳，預期將陸續獲客戶採用。