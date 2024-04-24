〈譜瑞法說〉價格競爭激烈 Q1毛利率探五年低點 EPS 7.21元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-24 15:14
IC 設計業者譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (24) 日召開法說會，並公布第一季財報，受低階面板解決方案價格競爭壓力增加等因素影響，毛利率降至 42.84%，為近五年來低點，稅後純益 5.73 億元，季減 10.32%，年增 62.12%，每股稅後純益 7.21 元。
董事長趙捷表示，上次毛利率下降主要有兩因素影響，一是來自面板領域的競爭壓力增加，尤其低階解決方案的市場庫存量眾多，使得價格壓力加大，二是持續提列庫存影響。
譜瑞 - KY 第一季營收 38.14 億元，季減 1.29%，年增 25.46%，毛利率 42.84%，季減 0.37 個百分點，年減 1.21 個百分點，營益率 13.71%，季減 2.72 個百分點，年增 1.83 個百分點，稅後純益 5.73 億元，季減 10.32%，年增 62.12%，每股稅後純益 7.21 元。
譜瑞 - KY 第一季四大產品線營收比重分別為 DP(T-CON) 40% 以下、PS(高速傳輸) 40%、TC(Source Drivers) 10-20%、TT 5%。另外，譜瑞 - KY 董事會決議發放去年下半年度股利，預計每股配發 7.77 元現金股利，一共發出 6.25 億元。
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