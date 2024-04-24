〈智慧顯示展〉賴清德：顯示器跟半導體一樣撐起台灣 新政府會聆聽每個產業的需要

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-24 13:31

「2024 Touch Taiwan」今 (24) 日開幕，現任副總統、準總統賴清德出席致詞時表示，顯示器產業跟半導體產業一樣撐起台灣發展，政府沒有特別重視哪個產業，每個產業都重視，未來要往哪個方向發展，需要怎樣的協助，新政府都會聆聽，讓產業界有更好的進步。

賴清德表示，2023 年台灣顯示產業的產值、出貨量皆是全球第二，高達 1.12 兆元，智慧顯示是來生活的最後一哩路，無論有沒有加入 AI，都可以預見顯示器的未來，而且台灣很難得是全球第一條 Micro LED 生產線，未來發展可期。

「2024 Touch Taiwan」於 4 月 24 日至 26 日在台北南港展覽館一館四樓登場，今年集結 10 國家 312 家指標廠商，使用 882 個攤位，以「Lead to Infinity 引領無限未來」為主軸，展示內容除原有的智慧顯示與智慧製造之外，更跨足至半導體封裝技術 / 電子製造設備領域。

今年「智慧顯示展」聚焦在智慧座艙、Micro LED 與場域應用商機，面板雙虎友達、群創展示多樣智慧醫療及智慧座艙等跨域解決方案，富采也將展示多項車用顯示產品及解決方案，大舉搶攻車用市場商機。元太、康寧、默克、明基材、誠美材等廠商也有最新顯示器產品亮相。

另外，「Micro LED」主題專區將有富采、錼創、漢民、東捷、錸寶、台灣信越、晶彩、惠特、雷傑、Toray Engineering、先進太平洋、斯託克、梭特、Coherent、達興材等海內外廠商大秀 Micro LED 量產商機。

同期舉辦的還有首屆「電子生產製造設備展」以及「智慧製造展」，「電子生產製造設備展」展示範圍涵蓋了半導體封裝與組裝設備、化合物半導體材料／設備、Micro LED 生產製造設備、電子生產製造設備、動力／儲能電池生產製造設備等項目。