FCCL廠台虹去年每股稅後賺2.02元 擬配發1.5元股利
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-20 17:56
軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW) 今 (20) 日通過 2023 年全年財報，稅後純益 4.23 億元，年減 39.62%，每股純益 2.02 元，董事會通過去年股利配發每股現金 1 元及 0.5 元股票股利，合計爲 1.5 元。
同時，台虹將在 5 月 24 日召開股東常會。
台虹 2023 年第四季營收 21.81 億元，毛利率 21.67%，季減 3.61 個百分點，年增 0.14 個百分點，稅後純益 5332 萬元，季減 80.72%，年增 4.3 倍，每股純益 0.25 元。
台虹 2023 年營收 81.51 億元，毛利率 21.98%，年減 1.86 個百分點，稅後純益 4.23 億元，年減 39.62%，每股純益 2.02 元。
台虹泰國廠預計今年第二季量產，占地面積近 4.2 萬平方公尺 (約 1.28 萬坪)，第一期工程計畫投資 3500 萬美元，進行雙面無膠銅箔基板製造。台虹著眼於東南亞車載市場龐大潛力，未來將陸續規劃生產覆蓋膜、有膠銅箔基板等軟板材料。該廠全面竣工後，將為集團東南亞的營運基地。
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