〈陸港盤後〉A股三大指數齊揚 港股勁揚逾2%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-24 16:16

中國股市周三 (24 日) 收漲，滬指與深圳股指全線走漲，兩市成交量略微增加，北向資金尾盤加速流入，全日淨買超人民幣 45 億元。

上證指數 (SSEC) 周二收盤漲漲 0.76% 至 3044.82 點，深圳成指漲 0.74 至 9251.13 點，創業板指數上漲 0.7% 至 1765.41 點，科創 50、北證 50 指數分別上漲 1.48% 跟 1.29%，

盤面上來看，汽車、半導體、有色、建築、電力等族群均走強，低空經濟、光通訊、算力、資料要素概念等類股再度活躍。財信證券表示，目前 A 股逐步重回基本面，加上進入財報密集公佈期，市場不確定性提升，市場波動性或將放大，該券商建議注意電信、煤炭和電力等領域、新質生產力概念股，上游大宗商品類股以及關注受惠於外需改善、內部消費品以舊換新等補貼消費政策的汽車、家電類股。

香港恒生指數收盤上漲 372.34 點或 2.21%，收報 17201.27 點，商湯更飆漲 31.15%，但天齊鋰業下跌約 19%，恒生科技指數 4 月 24 日收高 124.49 點或 3.61%，收報 3573.59 點，。

消息面上，中國國家發改委研究室主任金賢東上周三 (17 日) 提出，中國低空經濟當前發展情況整體處於起步階段， 還需在頂層設計、安全監管能力、基礎設施和制度體系、市場業態等方面加強建設培育，國家發改委接下來將跟相關部門協調配合，以市場需求為牽引、技術創新為驅動、空域開放為保障，推動形成場景豐富多元、供給智慧高效、監理安全規範的低空經濟健康發展良好局面。

隔日，中國工信部副部長單忠德也說，低空經濟將來一定會形成兆元級產業規模，下一步重點在於加速裝備創新、加強應用牽引、增強技術貫通、強化標準支撐等方向，促進低空經濟快速且安全發展。中國各地政府也已積極響應國家號召，推出多項政策促進低空經濟產業加速落地。

中國海南省文昌國際航太城管理局周三舉辦的「瓊粵無人機公共貨運物流跨海首飛儀式」中，航太時代飛鵬有限公司的 FP-98「獅子座」大型無人機系統實施首次蝦苗跨海空運任務，為低空經濟支線物流領域開闢新的應用情境。