漢翔攜手美商諾格 瞄準「鷹眼」升級商機

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-23 15:17

漢翔 (2634-TW) 今 (23) 日宣布，於新加坡航空展中與美國諾格公司 (Northrop Grumman) 簽署策略性合作備忘錄，對官方暱稱「鷹眼」(Hawkeye)的 E-2 預警機未來可能升級計劃，預作布局。

漢翔看好，未來軍售若能成案，有望循「鳳展專案」模式，在台對空軍現役的 E-2K 預警機執行構改。

美商諾格是 E-2 預警機的原製廠，而我國空軍現役有 6 架 E-2K，是台灣領空防衛的要角，可提供空中監視和指揮控制功能，隨著使用年限增加，未來政府若能籌購新的 E-2D 型機，並將已屆壽期的 E-2K 機隊提升至最新構型，有助於空中預警能量提升，並利於機隊管理、解決消失商源問題。

漢翔在去年底如期完成「鳳展專案」結案，受洛馬公司委託，將我國空軍主力戰機 139 架 F-16A/B，全數升級為 F-16V。

漢翔強調，擁有難能可貴的跨國構改升級經驗，也保有美國國防部國防合約管理局 (DCMA) 認證合格廠房及設施、特殊線束及管件製程取得國際認證，擁有航電廠等專業工程能量，是諾格公司在 E-2K 機型升級計劃中的首選合作夥伴。