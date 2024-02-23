漢翔攜手美商諾格 瞄準「鷹眼」升級商機
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-23 15:17
漢翔 (2634-TW) 今 (23) 日宣布，於新加坡航空展中與美國諾格公司 (Northrop Grumman) 簽署策略性合作備忘錄，對官方暱稱「鷹眼」(Hawkeye)的 E-2 預警機未來可能升級計劃，預作布局。
漢翔看好，未來軍售若能成案，有望循「鳳展專案」模式，在台對空軍現役的 E-2K 預警機執行構改。
美商諾格是 E-2 預警機的原製廠，而我國空軍現役有 6 架 E-2K，是台灣領空防衛的要角，可提供空中監視和指揮控制功能，隨著使用年限增加，未來政府若能籌購新的 E-2D 型機，並將已屆壽期的 E-2K 機隊提升至最新構型，有助於空中預警能量提升，並利於機隊管理、解決消失商源問題。
漢翔在去年底如期完成「鳳展專案」結案，受洛馬公司委託，將我國空軍主力戰機 139 架 F-16A/B，全數升級為 F-16V。
漢翔強調，擁有難能可貴的跨國構改升級經驗，也保有美國國防部國防合約管理局 (DCMA) 認證合格廠房及設施、特殊線束及管件製程取得國際認證，擁有航電廠等專業工程能量，是諾格公司在 E-2K 機型升級計劃中的首選合作夥伴。
事實上，漢翔與諾格的合作已建立長達 50 年，自 1970 年代的 F-5 戰機合作生產，到 IDF 戰機雷達預警系統 (RWR) 的維修技轉，再到 F-16 戰機提供雷達維修能量，雙方夥伴關係未曾間斷，這份備忘錄的簽署象徵新的一步。
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