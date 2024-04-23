〈台幣〉升貶互見 收升4.3分 未能收復32.5元心理關卡

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-23 18:22

台股今 (23) 日維持反彈格局，終場收在 19599 點，漲點 188 點，台北匯市則見到多空拉鋸，升貶互見，不過，最高價仍未衝破 32.5 元心理大關，終場收在 32.593 元，升值 4.3 分，台北外匯經紀公司成交值 10.14 億美元。

新台幣今日以 32.59 元、升值 4.6 分開出後，一度貶值至 32.675 元，高低價差不到 1 角，法人指出，由於近期美債殖利率處彈升趨勢，加上地緣政治局勢升溫等消息面紛擾，國際股匯債市不排除仍有動盪劇烈的狀況。

觀察主要亞幣，日圓小幅反彈約 0.05%，韓元、泰銖和港幣處平盤附近，人民幣微貶約 0.05%，星元貶值近 0.1%，均呈狹幅整理觀望。

由於美國公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 顯示，通膨連續第 3 個月高於預期，造成聯準會官員近日陸續傳達鷹派態度，以往的鴿派代表芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (AustanGoolsbee) 甚至表示，在降息前，等待獲更多資訊是有意義的。