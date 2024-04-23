〈昇達科法說〉低軌衛星相關產品掌握訂單6.6億元 並可望再成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-23 17:42

昇達科 (3491-TW) 在 低軌衛星相關產品接單狀況及出貨狀況佳，同時，客戶端對昇達科赴越南設廠的做法也表認同，更加速在低軌衛星產品的簽長約及實際下單動作，昇達科預估，目前手中掌握的低軌衛星訂單達 6.6 億元，且將持續增加。

同時，昇達科 2024 年 1-3 月營收 4.34 億元，在低軌衛星相關產品占營收比重已達 32.8%，昇達科持續接入兩大低軌衛星客戶的訂單，目前在手訂單水位強勁，預估低軌衛星相關產品營收占比將自第一季的 32.8% 提升至超過 40%。法人則估計，昇達科在 2024 年第二季營收季增率達 45%，單季毛利率則可望越過 50%。

以昇達科目前訂單水位與低軌衛星客戶的下單動態來看，法人則估昇達科 2024 年全年營收可望年增 40%，同時全年度毛利率也有機會站穩在 50% 以上的高點。

昇達科掌握的低軌衛星訂單量達 6.6 億元，同時，低軌衛星營運在衛星與衛星通訊及衛星與手機的產品需求，昇達科目前也充分掌握機會認證中，也有機會在 2024 年下半年出貨。

昇達科 2024 年第一季營收 4.34 億元，毛利率 45.26%，季減 1.12 個百分點，年增 5.66 個百分點，單季稅後純益 7756 萬元，創 6 季以來新高，季增 84.66%，年增 40.06%，每股純益 1.23 元。

昇達科母公司近三年持續在低軌衛星通訊產品上與客戶進行多元的產品開發，產品開發成果涵蓋項目包含地面站通訊元件、衛星上之通訊酬載與使用者終端之通訊模組等三大類，並已陸續獲得客戶採用且取得穩定的訂單。

而今年度低軌衛星產業發展步調明顯加速，已經明顯感受市場的強勁需求已經展現。而因應產業需求的加速發展節奏，昇達科除同步擴增生產所需之各項精密機台等資本支出外，並為儲備 2025 年客戶倍增需求預期所需之產能，因此展開東南亞擴廠的布局。這項海外產能的規劃因有利於客戶降低地緣性風險的疑慮，因此獲得客戶高度認同，相信對於增進與客戶的合作廣度可以產生加乘效果。