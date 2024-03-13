昇達科擬以每股53.8元購併芮特-KY 完成100%持股

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-13 18:42

微波通訊毫米波元件廠昇達科 (3491-TW) 今 (13) 日召開董事會，決議透過 100% 持股子公司 UMT 及其合併子公司，以每股 53.8 元與芮特 - KY(6514-TW)進行反向三角合併，在合併基準日後，芮特 - KY 將成為存續公司且爲 UMT 旗下 100% 持股子公司。

昇達科與芮特 - KY 今天聯合召開重大訊息記者會，說明此一反向三角合併案，昇達科表示，該合併案的對價將由 UMT 支付給芮特 - KY 股東，每股現金 53.8 元，若以芮特 - KY 董事會決議前的 30 個營業日平均收盤價計算，溢價率約 6.26%。

昇達科與芮特預計召開股東常會，討論此一合併案及相關議案，並在合併案取得相關主管機關核准後，依相關規定向櫃買中心申請股票終止上櫃及停止公開發行，目前暫訂合併基準日暫訂 2024 年 10 月 18 日。而目前昇達科方面持有芮特 - KY 的 53.54% 股權。

昇達科指出，因全球通訊產業發展變化快速，產品客戶對於供應鏈廠商的要求逐漸升高，爲求芮特 - KY 經營模式能快速因應客戶產品需求及市場變化，並提供更彈性的關鍵零組件服務及效率的解決方案，以維持芮特 - KY 的產業競爭力。

但近年隨著中國大陸經濟結構的調整與環境保護要求日趨嚴格，芮特公司面臨當地經營成本逐漸上升之挑戰，透過導入生產監控系統整合應用，增加新自動化精密設備，建立高效率生產營運模式，以克服成本上升的挑戰，進而促成競爭力之提升，為芮特公司持續的長期目標及挑戰。