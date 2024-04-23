瀚宇博旗下精星科技首季稅後純益5481萬元 EPS 0.45元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-23 19:42

瀚宇博 (5469-TW) 轉投資 PCBA 廠精星 (8183-TW) ，在新能源車應用的電池管理系統 (Bettery Management System) 隨合作的中國強勢電池廠市占擴大可望進一步擴大規模，精星科技今 (23) 日公布第一季財報，稅後純益 5481 萬元，每股純益 0.45 元。

精星科技 2024 年首季營收 13.1 億元，毛利率 14.83%，季減 3.86 個百分點，年減 5.74 個百分點，稅後純益 5481 萬元，季減 68.68%，年減 49.38%，每股純益 0.45 元。

目前精星產品應用以車用占比最高，此外在工控產品比重約 10%；隨著歐美車廠逐漸採用中國生產電動車車用電池系統，精星在汽車應用可望陸續取得客戶新訂單，也盼隨著客戶 2024 年的展望 10-20% 的成長。

目前精星在兩岸的產能建置分別爲台灣湖口 4 條 SMT 線、蘇州爲 15 條、去年新增的安徽蕪湖第一期爲 7 條 SMT 線，第二期廠區正在安裝機電工程中，而蕪湖第二期廠區預計可安 8 條 SMT 線。