昇達科與子公司芮特13日同步暫停交易 傳與購併與合併案相關

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-12 20:01

昇達科 (3491-TW) 與持股 53.54% 的子公司芮特 (6514-TW) 雙雙宣布 13 日同步暫停交易，市場猜測與購併案相關，雙方公司主管則以目前處於緘默期對此不提出回應。

昇達科自結 2023 年營收 15.85 億元，毛利率 40.44%，年減 0.42 個百分點，稅後純益 2 億元，年減 26%，每股純益達 3.2 元。

昇達科在低軌道衛星應用發展方面，隨著產業中衛星製造技術的提升、小型衛星的創新發展與衛星發射成本的快速下降，已持續促進全球衛星發射數量快速增加。

綜觀產業現況，目前已有接近 1 萬顆的商用衛星，其相關的物聯網、機聯網等應用商機，帶動衛星終端設備的發展，讓使用者在移動中使用衛星訊號，與不同衛星間訊號快速傳遞，特別是船舶、航空器、車輛或偏鄉等重點應用需求，更讓產業蓬勃發展。

於此通訊產業商機持續快速擴大之發展趨勢而言，昇達科已因應客戶要求積極擴大生產規模，拓展東南亞生產基地、提高產能，以滿足客戶端需求的強勁增長。

昇達科子公司芮特 - KY 在 2023 年營收表現低於上年同期，但在產品組合影響與成本管控得宜下，毛利率 30% ，全年度自結每股純益為 2.79 元。而在 IoT 應用產品的發展上，諸如開展反無人機天線模組或是切入歐洲品牌電動車智能天線等 IoT 產品，已陸續接獲量產訂單，充分感受到多元化的應用趨勢明顯，預期工業物聯網與智慧城市等需求將為日後帶入持續增長的動能。