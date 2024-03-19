昇達科前2月營收低軌衛星營收占比已超越3成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-19 17:43

昇達科 (3491-TW) 低軌衛星相關產品接單狀況及出貨狀況佳，2024 年 1-2 月在低軌衛星相關產品占營收比重己超越 30%，法人推估昇達科今年的低軌衛星訂單將成長 150% 以上，獲利成長可望倍增。同時，昇達科並赴美國太空衛星展 Satellite 2024 參展。

同時，昇達科 2023 年與重點客戶所簽署的 5 年期供貨合約，在客戶端也已經在第一季將 2024 年度全年需求的完整訂單釋出給昇達科。

全球最大的太空衛星展 Satellite 2024 已經在 3 月 18 日於美國華盛頓特區正式開幕，吸引了全球知名的低軌衛星運營商與相關業者熱烈參與。在這個盛會上，台灣除了有多家業者參展外，經濟部產業發展署與國家太空中心再度攜手合作，在展會上設立「Taiwan Space 台灣太空形象館」，希望協助國內業者開拓產業商機。

昇達科指出，此次台灣業者中有獨立設立參展攤位的昇達科為連續第七年參展，昇達科 2024 年度所展出的重點產品為低軌衛星應用的天線端元件，包括地面站（Gateway）、衛星酬載（Satellite Payload）以及用戶終端（User Terminal）的應用，產品所涵蓋的頻率除了 Ku、Ka 頻段外，還包含 80GHz 毫米波的 E 頻段元件；相關產品在客戶端的應用還擴及到衛星間的雷射傳輸。

昇達科主管在會中表示，這些天線端元件所要求的製作精密度高，開發過程有不少挑戰需要克服，而昇達科由於已經在過去多年累績相當紮實的基礎，因此能在短時間內即通過客戶認證，於去年即順利進入量產並依客戶需求穩定交貨，穩定的品質及快速交貨獲得客戶極高認同，因此與主要客戶間的合作項目也持續擴增中。