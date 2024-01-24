昇達科去年Q4毛利率飆46.38%創54季新高 自結全年EPS 3.2元

微波 / 毫米波元件設計製造公司昇達科 (3491-TW) 今 (24) 日公布最新獲利資訊，在新產品競爭優勢顯現之下，2023 年第四季毛利率 46.38%，改寫近 54 季以來新高，季增 6.94 個百分點，年增 1.41 個百分點，單季稅後純益 4174 萬元，累計 2023 年稅後純益 2 億元，每股純益達 3.2 元。

昇達科自結 2023 年第四季營收 4.08 億元，毛利率 46.38%，季增 6.94 個百分點，年增 1.41 個百分點，單季稅後純益 4174 萬元，季減 9.15%，年減 13%，單季每股純益 0.66 元。

昇達科自結 2023 年營收 15.85 億元，毛利率 40.44%，年減 0.42 個百分點，稅後純益 2 億元，年減 26%，每股純益達 3.2 元。

昇達科在 2023 年第四季毛利率獲推升到 46.38%，爲近 54 季來新高，主要是第四季微波類產品毛利率 55%，當中高毛利產品出貨比重提升係拉升毛利率的關鍵，且此一趨勢將會在 2024 年延續並攀高。

昇達科在低軌道衛星應用發展方面，隨著產業中衛星製造技術的提升、小型衛星的創新發展與衛星發射成本的快速下降，已持續促進全球衛星發射數量快速增加。綜觀產業現況，目前已有接近 1 萬顆的商用衛星，其相關的物聯網、機聯網等應用商機，帶動衛星終端設備的發展，讓使用者在移動中使用衛星訊號，與不同衛星間訊號快速傳遞，特別是船舶、航空器、車輛或偏鄉等重點應用需求，更讓產業蓬勃發展。於此通訊產業商機持續快速擴大之發展趨勢而言，昇達科已因應客戶要求積極擴大生產規模，拓展東南亞生產基地、提高產能，以滿足客戶端需求的強勁增長。

據媒體報導 Amazon 原型機組衛星已於 2023 年 10 月發射升空，並在一小時內宣布取得通聯，也順利驗證一系列寬頻服務驗證測試，並宣佈低軌衛星進度取得 100% 的成功。接下來會先進入大規模的低軌衛星量產期，預期 2024 年將會為元件供應商帶來極好商機；另一波商機在於衛星通訊直撥手機 (DTC) 的應用，除了美國星鏈計畫與通信業者合作低軌衛星電話通訊測試已獲核准外，其他衛星通訊的競爭業者亦以展開 DTC 的相關計畫。這項試驗可透過直通手機技術，實現衛星通訊無所不通的願景。不論是衛星酬載或是地面站，都將進入逐年遞增的供應期，這對深耕多年且多項產品應用已獲客戶驗證通過的昇達科而言，即將進入營收逐季擴增的成長軌道。

面對國際情勢動盪與產業庫存調整等因素影響，昇達科子公司芮特 - KY(6514-TW) 在 2023 年營收表現低於去年同期，但在產品組合影響與成本管控得宜下，毛利率 30% 全年度自結每股純益為 2.79 元。而在 IoT 應用產品的發展上，諸如開展反無人機天線模組或是切入歐洲品牌電動車智能天線等 IoT 產品，已陸續接獲量產訂單，充分感受到多元化的應用趨勢明顯，預期工業物聯網與智慧城市等需求將為日後帶入持續增長的動能。由於芮特 - KY 產品應用範圍涵蓋網通、車用、醫療、物聯網與智慧應用等，均是具有多元商機的無線通訊應用領域，因此對後續營運成長亦充滿信心。

昇達科指出，雖然 SpaceX、Amazon 與 OneWeb 等在低軌衛星的發展備受關注，但產業中不乏其他重量級企業或是新興公司的參與，這些公司都是深度感受未來低軌衛星應用面無遠弗屆的威力，這樣的產業熱度更有助於充分發揮行動通訊 5G 的潛力，除為世界偏遠地區提供高速連接外，更著眼於商業使用者獲得低延遲連接下，所帶起的應用革命與廣泛商機。

展望 2024 年，昇達科指出，全球通訊產業發展持續升溫，相關基礎建設與來自客戶端的需求日益迫切，以目前昇達科已接獲的衛星通訊相關訂單已有 2 億元的規模而言，衛星通訊產品已是今年營收增長的最大動能；今年 3 月 19 日起在美國華盛頓特區登場的衛星展仍會是各業者展現實力的場合，昇達科除再度擴大參展規模外，此行亦將與多家客戶深入洽談商務合作開發事宜，預期此行將使昇達科持續展現實力，朝向未來之成長藍圖穩步邁進。