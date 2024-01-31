昇達科低軌衛星相關營收占比可望倍增到30% 有利營運成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-31 17:48

昇達科 (3491-TW) 2023 年低軌衛星相關營收 2.4 億元，占整體比重約 15%，在全球通訊低軌衛星業者的加速拓展頻寬的積極下單之下，昇達科持續建立在越南及泰國生產據點因應，同時射頻天線也打入電動車及無人機應用，射頻天線類產品今年應可復甦；加計低軌衛星相關營收成長，法人估昇達科 2024 年營收年增 35%。

同時，昇達科目前手中掌握的低軌衛星相關產品訂單已達 2 億元，且可望持續增加，且一家衛星客戶的微波元件訂單已經簽到 2027 年，其能見度相當高，法人估昇達科 2024 年營收成長幅度達 35%，其中來自低軌衛星產品的營收 2024 年昇達科低軌衛星相關產品的營收達到 6 億元，年增率上看 1.6 倍

昇達科自結 2023 年第四季營收 4.08 億元，毛利率 46.38%，季增 6.94 個百分點，年增 1.41 個百分點，單季稅後純益 4174 萬元，季減 9.15%，年減 13%，單季每股純益 0.66 元。

昇達科自結 2023 年營收 15.85 億元，毛利率 40.44%，年減 0.42 個百分點，稅後純益 2 億元，年減 26%，每股純益達 3.2 元。

昇達科在 2023 年第四季毛利率獲推升到 46.38%，爲近 54 季來新高，主要是第四季微波類產品毛利率 55%，當中高毛利產品出貨比重提升係拉升毛利率的關鍵，且此一趨勢將會在 2024 年延續並攀高，整體昇達科 2024 年毛利率上看 50%。