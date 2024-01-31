昇達科低軌衛星相關營收占比可望倍增到30% 有利營運成長
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-31 17:48
昇達科 (3491-TW) 2023 年低軌衛星相關營收 2.4 億元，占整體比重約 15%，在全球通訊低軌衛星業者的加速拓展頻寬的積極下單之下，昇達科持續建立在越南及泰國生產據點因應，同時射頻天線也打入電動車及無人機應用，射頻天線類產品今年應可復甦；加計低軌衛星相關營收成長，法人估昇達科 2024 年營收年增 35%。
同時，昇達科目前手中掌握的低軌衛星相關產品訂單已達 2 億元，且可望持續增加，且一家衛星客戶的微波元件訂單已經簽到 2027 年，其能見度相當高，法人估昇達科 2024 年營收成長幅度達 35%，其中來自低軌衛星產品的營收 2024 年昇達科低軌衛星相關產品的營收達到 6 億元，年增率上看 1.6 倍
昇達科自結 2023 年第四季營收 4.08 億元，毛利率 46.38%，季增 6.94 個百分點，年增 1.41 個百分點，單季稅後純益 4174 萬元，季減 9.15%，年減 13%，單季每股純益 0.66 元。
昇達科自結 2023 年營收 15.85 億元，毛利率 40.44%，年減 0.42 個百分點，稅後純益 2 億元，年減 26%，每股純益達 3.2 元。
昇達科在 2023 年第四季毛利率獲推升到 46.38%，爲近 54 季來新高，主要是第四季微波類產品毛利率 55%，當中高毛利產品出貨比重提升係拉升毛利率的關鍵，且此一趨勢將會在 2024 年延續並攀高，整體昇達科 2024 年毛利率上看 50%。
同時在昇達科今年建立越南及在泰國生產基地投產且業績將起飛同時，公司也不排除蟬發債或辦理現增籌資。
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