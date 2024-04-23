康霈新藥二期試驗臨床結果達標 可顯著改善大腿橘皮組織

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-23 16:30

康霈指出，CBL 研發中的多適應症 First-in- class 新藥 CBL-514 注射劑，繼去年局部減脂與罕見疾病—竇根氏症適應症解盲成功後，用於改善大腿中、重度橘皮組織的兩階段二期臨床試驗 (CBL-0201EFP 2 stage-Phase 2 Study) 最終臨床統計數據結果顯示，在 FDA 核准的試驗中，主要與次要療效指標，皆達臨床及統計上顯著意義，可顯著改善橘皮組織，且藥物安全性與耐受度良好。

康霈進一步提到，且未有目前上市產品治療後嚴重瘀傷或其他明顯副作用，在 CBL-514 治療後，分四級量表評估，超過 5 成的受試者橘皮組織可改善之一個等級以上，高達 95% 以上受試者之大腿橘皮組織顯著改善。

康霈說明，根據二期數據結果顯示，CBL-514 在治療後 4 週與 12 週皆可顯著降低橘皮組織嚴重程度分數，療效在臨床與統計上達到顯著有效意義，超過 5 成受試者的橘皮組織嚴重程度於治療後 12 週可達到至少一個等級的改善。

此外，以 Global Aesthetic Improvement Scale(GAIS) 評估治療後橘皮組織改善情況，臨床試驗主持人 (PI) 與受試者評估結果皆顯示，治療後超過 95% 受試者之橘皮組織有改善。綜合該試驗兩階段臨床統計結果，本試驗案在 ITT population 與 PP population 的主要療效指標與次要療效指標皆達到臨床及統計上顯著有效意義。CBL-514 改善中重度橘皮組織療效顯著，且藥物安全性與耐受度良好。