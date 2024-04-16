美國第一季嚴重藥荒 323種藥物告急 癌症病人也得分流等配給！

鉅亨網新聞中心 2024-04-16 10:42

根據美國衛生系統藥劑師協會 (ASHP) 和猶他州藥物資訊服務中心的最新數據，今年第一季全美共有 323 種藥物處於嚴重短缺狀態，超過 2014 年 320 種短缺的最高紀錄，自急救注射到糖尿病藥物均供應緊繃，為自 2001 年開始追蹤該紀錄以來，美國最嚴重的藥品短缺情況。

受影響的藥物包括，廣泛使用的糖尿病藥物 Ozempic 和 Mounjaro、過敏治療藥物腎上腺素、兒童用的常見抗生素阿莫西林、化療藥物和醫院在重症監護中常用的注射劑等。

ASHP 執行長 Paul Abramowitz 在聲明中表示，幾乎所有類別的藥物都面臨著容易出現短缺的情況，其中非專利無菌注射藥物，包括癌症化療藥物以及存放在醫院急救車和手術區的急救藥物，此類藥物短缺最令人擔憂。

根據美國癌症協會警告，化療藥是受短缺影響最嚴重的五大類藥物之一，這恐對患者造成毀滅性影響，部分醫院和診所稱，由於部分化療藥短缺，醫生不得不分流病人以配給用藥。

此外，ASHP 也指出，注意力不足 / 過動症 (ADHD) 藥物在全美範圍內也持續短缺，是「臨床醫生和患者面臨的一個問題」。

熱門藥物的短缺情況更為嚴重，其中號稱「減肥神藥」的糖尿病藥物 Mounjaro 的短缺已經極為嚴重。對此，禮來公司回應稱，Mounjaro 和其同類藥物 Zepbound 的「需求空前激增」導致市場出現短缺情況，目前公司正努力應對。

禮來公司正在加大投資，以便在 2024 年下半年提高 Mounjaro 和 Zepbound 的產量。 該公司表示，由於需求空前旺盛，預計近期將出現間歇性供應中斷。

藥荒如何解套

在美國歷史上，上一次大面積「藥荒」曾發生在 2014 年，之後的數年才有所緩解。

自 2021 年以來，藥品短缺的情況似乎日益嚴重，美國醫療衛生和經濟領域的學者認為，美國大多數藥物短缺的原因是，藥品供應鏈的斷裂。

美國白宮本月提議，未來十年內支出 32.6 億至 51.1 億美元以協助解決美國藥品短缺問題。該提案需要美國國會的批准和撥款。

美國研究人員和決策者認為，要徹底解決 “藥荒”，可能需要改變美國藥品行業的商業模式，包括採取措施提高仿製藥的價格，從而吸引更多的藥品生產商。

政策制定者建議，賦予 FDA 更多的權力，令其可以獲得更多有關藥品短缺和即將出現短缺的資訊。 目前，FDA 主要依靠給製造商打電話，詢問他們是否可以增加供應，以了解情況。

美國衛生系統藥劑師協會指出，其正在與聯邦政府合作，就應對藥物短缺的措施向政府提供建議，包括國會應要求製造商在任何供應鏈問題上更加透明，並鼓勵供應鏈更加多樣化。