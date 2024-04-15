水星生醫*攜手旭富製藥 簽訂MTA開發抗癲癇藥物
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-15 19:27
水星生醫 *(6932-TW) 今 (15) 日宣布與旭富製藥 (4119-TW) 簽訂材料轉移合約 (MTA)，攜手進行特定藥物的特殊配方與劑型開發，此次開發的藥物為一種脂肪酸衍生物和抗癲癇藥物。若前期開發成功，後續能與國外藥廠進行藥物授權，前進全球市場。
水星生醫 * 說明，此次的藥物為一種脂肪酸衍生物和抗癲癇藥物，旭富將供應此活性藥物成分 (API)，並由水星生醫以專利 StackdoseTM 新藥技術開發平台開發抗癲癇藥物，利用特殊包覆技術用以延長藥物作用時間，並嘗試降低 API 的使用濃度。
水星生醫 * 與旭富合作開發的藥物是一種廣效性的抗癲癇藥物，具有增強 GABA、阻斷鈉通道、抑制谷氨酸釋放的作用，有助於減少神經元的異常興奮和電活動，從而減少癲癇的發作頻率和嚴重程度，一直被研究用於神經保護、抗躁狂和抗偏頭痛效果。
水星生醫 * 與旭富簽訂 MTA，由旭富提供具開發價值的 API，水星生醫則利用 StackDose 技術平台開發藥物新製程或新劑型等任何加值可能性，共同合作推進全球市場，未來藥物授權第三方藥廠時，雙方可共享授權金收益。此外，水星生醫 * 指出，未來也不排除利用雙方優勢，合作開發更多的 API 新應用。
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